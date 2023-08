Attacchi caldi: Lukaku pronto a vestire giallorosso, Beto saluta l’Italia, Kaio Jorge e Soulè al Frosinone

Tempo di lettura 1 minuto

Ore roventi per i reparti offensivi in serie A, atteso a momenti l’annuncio dell’arrivo del belga a Roma, Balzaretti conferma l’addio del portoghese mentre in Ciociaria colpi niente male. Intanto Destro torna ad Empoli

Tifosi della Roma in fibrillazione. Atteso a ore, forse a minuti, l’arrivo di Romelu Lukaku in giallorosso. Grandi colloqui tra ieri e oggi fra le due dirigenze per trovare l’intesa che pare arriverà per un prestito oneroso. Mourinho non vede l’ora di riabbracciare il calciatore già allenato proprio al Chelsea e al Manchester United, per formare una coppia top con Dybala. Per uno che arriva un altro saluta. Come confermato dal direttore sportivo Federico Balzaretti prima del match dell’Udinese con la Salernitana, ormai è fatta per il passaggio all’Everton di Beto. I bianconeri incassano 30 milioni e si mettono alla ricerca del sostituto. Nomi caldi quelli di Pohjanpalo del Venezia e Origi del Milan.

Kaio Jorge e Soulè durante un’amichevole estiva con la maglia della Juventus – Fonte numero-diez.com

Per quanto riguarda l’attacco grandi manovre anche in casa Frosinone. Finalmente definiti con la Juve i prestiti dei giovani di belle speranze Soulè e Kaio Jorge, due frecce di sicura qualità per Eusebio Di Francesco. Infine l’Empoli che riabbraccia Mattia Destro, svincolato e la scorsa stagione trascorsa proprio nell’Empoli.

Glauco Dusso