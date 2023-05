Atletico Madrid, un 2023 da grande squadra

I colchoneros possono sorpassare i rivali del Real vincendo contro il Cadice, grazie ad un periodo davvero positivo

L’Atletico Madrid di Simeone si è letteralmente trasformato nel nuovo anno; la squadra vince e convince, segna tanto e diverte il pubblico e soprattutto ottiene ottimi risultati. L’unica compagine in grado di fermare l’Atletico in campionato nel 2023 è stato il Barcellona schiacciasassi di quest’anno, che ha inflitto ai colchoneros due ko in questo ampio margine di tempo. L’altra sconfitta, quella più dolorosa è stata in Copa del Rey nel derby contro il Real ai supplementari, dopo una gara a lungo comandata nel punteggio e persa poi in inferiorità numerica.

Grazie a quattro mesi di altissimo livello Simeone ha ritrovato fiducia nei suoi uomini; Griezmann è tornato ad essere il trascinatore già ammirato con questa maglia e molti giocatori hanno elevato il proprio livello segnando con continuità, su tutti un Alvaro Morata da 12 gol e tre assist. Fuori ormai da tutte le competizioni l’obiettivo dell’Atletico è quello di fare più punti possibili in campionato per poi ripartire con la stessa fiducia il prossimo anno. L’occasione per lasciare ancor di più il segno arriva già stasera quando gli uomini del Cholo affronteranno il Cadice in lotta per la salvezza; vista la sconfitta del Real Madrid contro la Real Sociedad, i colchoneros possono infatti sorpassare i rivali al secondo posto con una vittoria che darebbe ulteriore consapevolezza ed energie per il finale.

La caratteristica di questo Atletico che colpisce maggiormente è la propensione all’attacco certamente non un marchio di fabbrica dell’era Simeone; la squadra si diverte e gioca un gran calcio senza rintanarsi nella metà campo difensiva ed anzi cercando continuamente l’azione pericolosa in avanti. Il dato dei gol segnati dice 55, terzo miglior attacco del campionato alle spalle di Barcellona e Real Madrid, con la possibilità di incrementarlo ulteriormente grazie ad un calendario molto buono da qui alla fine della stagione.

Fonte foto: trivela.com.br

Alessandro Fornetti