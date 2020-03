Atletico Madrid, l’impresa ad Anfield può segnare la stagione

I Colchoneros nonostante un’annata non facile possono ancora chiudere al meglio

L’Atletico Madrid di Simeone quest’anno sta vivendo certamente la stagione più difficile da quando l’argentino siede in panchina; in Liga la squadra occupa addirittura il sesto posto mentre in Copa del Rey è stata eliminata dal Leonesa ai sedicesimi di finale. La discontinuità di risultati è stato finora il tallone d’Achille dei Rojiblancos che in 27 partite hanno perso solo 4 volte ma hanno pareggiato ben 12 match, evidenziando difficoltà nell’andare in rete in molte occasioni.

Lo spartiacque della stagione può essere però l’ultimo incontro disputato prima dello stop al calcio, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield. Contro i campioni d’Europa in carica, l’Atletico si è difeso ad oltranza, forte del gol di vantaggio ottenuto all’andata, ma poi una volta sotto 2-0 nei tempi supplementari è scattato qualcosa. Marcos Llorente e Morata hanno trascinato i compagni verso una splendida rimonta e addirittura verso la vittoria in uno stadio che sembrava inespugnabile. Il 3-2 ad Anfield infatti candida i Colchoneros come vera e propria outsider in Champions League qualora questa dovesse riprendere.

Quel successo a cui pochi credevano dopo il secondo gol dei Reds ai supplementari, può essere dunque un nuovo punto di partenza per la compagine di Madrid che anche in Liga vorrà sicuramente scalare la classifica e puntare al terzo o quarto posto che darebbe l’accesso alla Coppa più importante d’Europa anche per la prossima stagione.

Fonte foto: irishmirror.ie

Alessandro Fornetti