Atletico Madrid, in Liga può essere l’anno buono

I colchoneros occupano momentaneamente la seconda posizione in campionato con due gare da recuperare

La Liga spagnola è uno di quei campionati ancora senza padrone, in virtù delle gare che alcune delle big devono recuperare dopo aver terminato molto più tardi delle altre la passata stagione. Quello che però salta subito all’occhio è la grande partenza dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone che occupa la seconda posizione in classifica pur avendo due gare ancora da disputare. Le difficoltà sempre più evidenti di Real Madrid e Barcellona, anche loro insieme al Siviglia con meno partite disputate rispetto a quelle previste dal calendario, stanno favorendo la scalata alla vetta dei biancorossi che risultano l’unica compagine ancora imbattuta in campionato.

Il punto di forza della squadra di Simeone è sempre lo stesso, la difesa: solamente due gol incassati in nove giornate con diciannove marcature all’attivo fanno dei colchoneros il secondo migliore attacco e la miglior difesa della Liga. Numeri che chiariscono ancor di più quanto questa possa essere la stagione giusta per riportare il titolo a Madrid sponda Atletico. In questa annata che vede le due regine di Spagna arrancare più del dovuto è doveroso tentare l’impresa che riuscì già nella stagione 2013-2014 quando l’Atletico vinse la Liga all’ultima giornata pareggiando 1-1 sul campo del Barcellona, mentre in Champions League la banda di Simeone fatica in un girone tutto sommato semplice e deve ancora centrare la qualificazione, in Liga invece vola e sta mandando messaggi sempre più chiari alle rivali, con gli ultimi due successi arrivati entrambi per 1-0 contro avversari come Barcellona e Valencia.

Fonte foto: fichajes.com

Alessandro Fornetti