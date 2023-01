Atletico Madrid: ad un passo Depay come sostituto di Joao Felix

I colchoneros molto attivi sul mercato sono vicini all’acquisto dell’olandese che andrebbe a ricoprire nella rosa lo spazio prima occupato dal portoghese ora passato al Chelsea

L’Atletico Madrid si muove alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Joao Felix. Il club spagnolo dopo aver studiato i profili di Aubameyang e Depay si è decisa a puntare sull’olandese in uscita dal Barcellona. Con il contratto in scadenza a giugno infatti le pretese dei blaugrana sono basse e l’Atletico è pronto ad accontentare il giocatore sul piano economico. I due club sono in contatto per risolvere al meglio la situazione e anche il calciatore spera di potersi rilanciare dopo stagioni complicate in Catalogna.

Fonte foto: romapress.net

Alessandro Fornetti