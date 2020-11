Atleti di Cristo – Gioco, prego, amo!

L’associazione no profit fondata in Brasile nel 1984 si prefigge l’obiettivo di diffondere il messaggio evangelico attraverso lo sport. Ne fanno parte sportivi di altissimo livello, oggi vi racconteremo dei calciatori più famosi che vi hanno aderito

L’espressione Atleti di Cristo non vi apparirà del tutto nuova soprattutto per merito di Ricardo Kakà, ex Pallone d’Oro (2007) e campionissimo del Milan che dopo ogni gol sfoggiava la maglia con la scritta “I belong to Jesus”. Il trequartista brasiliano ha dedicato tutta la sua vita alla fede. In particolare ci fu un episodio risalente al 2000 in cui Kakà si ruppe la sesta vertebra cervicale, ma con grande sorpresa di tutti, non rimase paralizzato e non ebbe conseguenze gravi sulla sua salute. Il campione carioca vide quel “miracolo” come un segno divino e da lì la sua devozione diventò totale.

Furono i calciatori Baltazar Maria de Morais Junior e João Leite a creare l’associazione Atleti di Cristo, che oggi si mantiene grazie alle donazioni volontarie degli sportivi devoti e non solo. Esiste una rappresentativa calcistica, formata da ex giocatori brasiliani, che organizza partite amichevoli in giro per il mondo.

Tornando ai nomi illustri che hanno calcato i campi della Serie A. Ricordate Edinson Cavani? E’ piuttosto difficile da dimenticare un campione del genere. Anche il Matador dopo ogni rete mostrava la maglia con la scritta “Io appartengo a Gesù”. Le stesse braccia allargate che caratterizzano le esultanze attuali del bomber uruguaiano rappresentano un ringraziamento a Dio che gli ha permesso di arrivare ad altissimi livelli.

Per i laziali poteva ambire a diventare il più forte del mondo, ma il carattere fragile ne ha condizionato la crescita. Stiamo parlando di Felipe Anderson, attualmente in forza al Porto. Rimane celebre la sua frase: “Dico sempre che sono un ragazzo con grandi sogni, è Dio che ha seminato questi sogni nel mio cuore. Sono un ragazzo sempre felice e allegro, perché Dio mi vuole così”. La preghiera e la fede hanno aiutato Felippetto nei momenti bui della sua carriera e ancora oggi lo sostengono quando tende, purtroppo abbastanza spesso, a cadere in depressione.

Ci sarebbero tanti nomi altisonanti di cui narrare, Radamel Falcao, David Luiz, Carlos Bacca, ma vogliamo raccontarvi del calciatore italiano che si è fatto portavoce del movimento degli Atleti di Cristo con maggior fervore.

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus fra il 2006 e il 2011, raccontò in numerose interviste il suo intenso cammino spirituale. Tutto partì da una chiacchierata con Tomas Guzman, compagno di squadra ai tempi del Siena, che gli fece conoscere la Bibbia. Con l’eleganza che lo ha sempre contraddistinto anche in campo, il Duca ha contribuito alla conversione di molti altri atleti, non solo in abito calcistico.

