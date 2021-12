Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria: le ultime

Oggi inizia il turno infrasettimanale della Serie A con due incontri alle 18.30. In serata, anche Verona-Cagliari e Salernitana-Juventus

Nemmeno il tempo di rialzarsi dal divano che si riparte subito con il campionato. Arriva, infatti, il terzo turno infrasettimanale della stagione con ben quattro partite nella giornata odierna. Si parte alle 18.30 con Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria. Per quanto riguarda gli orobici, sono a caccia del quarto successo consecutivo in Serie A ma occhio ai lagunari di Paolo Zanetti. In occasione del match del Gewiss Stadium, scalpita Muriel (Zapata in panchina) che dovrebbe ritornare in campo dal 1′ con Ilicic al suo fianco. Koopmeiners, invece, ha diverse chance per rilevare de Roon. Nel Venezia, Zanetti cambia rispetto al KO contro l’Inter. In avanti, possibile titolarità per Johnsen e Forte. A riposo Aramu e Kiyine. C’è Okereke.

Passando alla sfida di Firenze, i viola devono riscattarsi dopo il KO di Empoli; mentre i blucerchiati sono reduci da due successi di fila contro Salernitana e Verona. Italiano ritrova Nico Gonzalez dal primo minuto, il quale si affiancherà a Saponara e Vlahovic. Quanto a D’Aversa, si va verso il tandem d’esperienza composto da Caputo e Quagliarella. Insostituibile Candreva a centrocampo.

Sandro Caramazza