Atalanta, tutto sull’Europa nell’annata peggiore della gestione Gasperini

La Dea continua a perdere posizioni in campionato dove ora è a rischio anche la partecipazione ad Europa o Conference League

L’Atalanta di Gasperini contro il Sassuolo ha mandato un chiaro segnale, la priorità stagionale si è spostata sull’Europa League vista l’impossibilità di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League tramite il campionato. L’annata in Serie A però continua ad essere molto deludente, non solo perchè l’obiettivo era il quarto posto, ma anche perchè sono arrivate tante sconfitte e la Dea non ha quasi mai mostrato il calcio che gli aveva permesso di diventare una grande del nostro campionato. Gasperini vive sicuramente il periodo più difficile da quando è alla guida della squadra che in Europa riesce a trovare le giuste motivazioni, mentre in campionato sembra quasi aver staccato la spina, con il turnover nell’ultima giornata che ne è un chiaro esempio.

Gli infortuni, soprattutto in zona offensiva hanno penalizzato molto la squadra; Zapata quando c’è stato si è dimostrato il solito grande giocatore capace di fare reparto da solo, ma gli infortuni lo hanno limitato parecchio e non ha potuto esprimersi al meglio. Anche Muriel ha avuto diversi problemi fisici ma lui anche quando era presente non riusciva ad incidere e ad essere il giocatore che conosciamo. Sono tantissime le reti in meno segnate rispetto alle stagioni precedenti e anche in difesa, soprattutto contro le grandi, l’Atalanta non ha mostrato solidità perdendo molti scontri diretti.

La sfida di giovedì con il Lipsia è cruciale per la stagione dei bergamaschi; vincerla significherebbe continuare a credere in un sogno che metterebbe di fronte una semifinale tutt’altro che impossibile contro la vincente di Rangers-Braga, al contrario uscire sconfitti sarebbe una doppia beffa visto l’andamento in campionato che offre poche garanzie. Il calendario dell’Atalanta è comunque abbordabile visto che c’è solo il Milan da affrontare tra le prime otto della classifica, dunque una rincorsa per raggiungere quantomeno l’Europa League non è impossibile ed anzi sarebbe quasi obbligatoria visto il potenziale della squadra.

