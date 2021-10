Atalanta, trasferta di prestigio ad Old Trafford. Per Gasperini, scelte quasi obbligate

Gli orobici domani affronteranno i Red Devils in vista della terza giornata di Champions League. Parecchie assenze per il tecnico della Dea

L’Atalanta domani sera sarà di scena al ‘Teatro dei sogni’ di Old Trafford per sfidare in un’affascinante sfida di Champions League il Manchester United. Gli orobici arriveranno alla trasferta inglese da primi nel girone F con quattro punti raccolti nelle prime due uscite contro Villarreal e Young Boys. L’Atalanta ha iniziato bene questo nuovo tour de force vincendo in un campo molto ostico in Serie A come quello dell’Empoli per 1-4. Tuttavia, la Dea dovrà fare i conti con parecchie assenze, l’ultima quella di Toloi che dovrà stare fermo per almeno 15 giorni. Contro il Manchester United, scelte obbligate dunque per Gasperini. Al posto dell’infortunato Toloi, pronto il giovane Lovato che completerà il reparto arretrato davanti Musso con Demiral e Palomino. A centrocampo, le due ali saranno ancora Zappacosta a destra e Maehle a sinistra con il duo de Roon-Freuler in mezzo. In avanti, il Gasp vuole forza e qualità con Malinovskyi alle spalle di Muriel e Zapata.

Sandro Caramazza