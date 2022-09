Atalanta storica, prima da sola dopo 5 turni: non succedeva dal 1964

La Dea ha staccato tutti in vetta alla classifica di Serie A. Con la vittoria contro il Monza, la squadra di Gasperini si è portata a quota 13 punti. L’ultimo precedente addirittura 58 anni fa

E’ tutto vero l’Atalanta dopo cinque giornate di Serie A è prima in solitaria con 13 punti. Avvio impressionante di stagione della squadra di Gasperini che ieri ha trovato il successo sul campo del Monza per 0-2 grazie alle reti di Hojlund e all’autogol del brasiliano Marlon. La Dea stacca tutti portandosi a più due sulle rivali Napoli e Milan (11 punti), a più tre sulla Roma (10) e a più quattro su Inter e Juventus (9). Si tratta di un dato storico. Infatti, per la seconda volta in 115 anni di storia l’Atalanta è prima in classifica da sola. L’ultima volta precisamente il 20 settembre 1964, seconda giornata, dopo un 1-0 contro la Roma grazie alle parate di Pier Luigi Pizzaballa. Alla fine dei giochi, il campionato 1964/65 venne vinto dall’Inter di Mazzola con la stessa Dea che si posizionò all’undicesimo posto.

Sandro Caramazza