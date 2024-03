Atalanta, stop per Koopmeiners

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista ha accusato un problema durante la gara contro la Scozia e tornerà a Bergamo

Ennesimo infortunio in questa sosta per le nazionali. Oggi è il turno di Teun Koopmeiners che si è infortunato durante l’amichevole tra la sua Olanda e la Scozia. Il centrocampista, come comunicato dalla nazionale olandese, tornerà a Bergamo nelle prossime ore per svolgere degli accertamenti e capire i tempi di recupero. Koopmeiners al momento è in dubbio per la gara contro il Napoli alla ripresa ma è ancora presto per dire se giocherà o meno.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina