Atalanta, Rizzoli sul caso Lautaro-Toloi: “Errore dell’arbitro”

Continua a far discutere l’episodio di San Siro. Il designatore ammette lo sbaglio: “Il Var doveva intervenire”. Mercoledì a Firenze per gli ottavi di Coppa Italia

BERGAMO – Un pareggio a San Siro contro l’Inter. Un buonissimo risultato che tuttavia ha lasciato l’amaro in bocca all’Atalanta, sia ripensando all’errore dal dischetto di Muriel sia per l’episodio Lautaro-Toloi che poteva cambiare l’esito della gara.

E proprio quel contatto continua a far discutere. Nel post-match Gasperini non aveva nascosto la sua rabbia, che sarà comprensibilmente aumentata dopo aver sentito il commento di Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri: “Rocchi ha fatto un’ottima partita, se esuliamo da quella situazione. E’ un episodio in cui c’è stato un errore umano. Presuntuoso nel non consultare il Var? Al contrario, l’arbitro è contento quando viene salvato da un errore – spiega l’ex fischietto internazionale – Si tratta di un errore umano, il Var non ha percepito la malizia del tocco, ha visto una persona cadere su un’altra. Era un episodio in cui la tecnologia sarebbe servita per far modificare l’opinione”.

Gli orobici intanto preparano la trasferta di Firenze, in programma mercoledì alle 15 e valida per gli ottavi di Coppa Italia. Dente avvelenato da parte dei viola dopo l’eliminazione subita in semifinale lo scorso anno. Zapata, tornato titolare a San Siro, potrebbe cedere il posto all’ex Muriel, in cerca di riscatto dopo l’errore dagli 11 metri di sabato scorso.

Fonte foto: radioradio.it, gazzetta.it

Francesco Carci