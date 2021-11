Atalanta, rivincita e sorpasso al Manchester United

La Dea questa sera affronterà nuovamente i Red Devils dopo il KO di Old Trafford. Gara fondamentale per il girone F di Champions League

L’Atalanta ci ha ormai abituati alle grandi imprese e sicuramente questa sera contro il Manchester United darà vita ad un’altra partita da ricordare. Lo ha fatto per un tempo a Old Trafford annichilendo le figurine del traballante Solskjaer con un perentorio 0-2 poi rimontato dalla maggior tecnica ed esperienza degli inglesi nel secondo tempo. Al Gewiss, dopo il Real Madrid (scorso anno) è in arrivo un’altra regina del palcoscenico internazionale per una sfida quasi decisiva per le sorti del gruppo F di Champions League. La Dea, infatti, è ferma a quota quattro punti con i Red Devils avanti di due lunghezze. Una vittoria significherebbe sorpasso e primo posto a due giornate dal termine. In Atalanta-Manchester United, Gasperini ritrova dalla lunga schiera di acciaccati soltanto Palomino. L’olandese de Roon sarà nuovamente spostato dietro con Koopmeiners pronto a prendere il suo posto al fianco di Freuler. Ancora panchina per Malinovskyi, con trio offensivo composto da Pasalic e Ilicic dietro l’unica punta Zapata.

Sandro Caramazza