Atalanta, Percassi: “Contenti del primo posto ma l’obiettivo resta la salvezza”

“Speriamo di raggiungere presto i 40 punti, l’obiettivo principale rimane quello”. Così Antonio Percassi ai microfoni di Sky Sport durante la cerimonia della scopertura del busto di Cesare Bortolotti, davanti la sede del settore giovanile bergamasco. “Siamo stati bravi in questo inizio ma ora arriva il difficile, dovremo affrontare squadre più preparate di noi ma faremo bene. Il primo posto è esagerato ma siamo molto contenti”.

Percassi parla anche dei suoi giovani e della filosofia della Dea: “Ci sono ragazzi molto interessanti, come Okoli e Scalvini, che stanno rispettando le nostre aspettative. Migliorano di partita in partita e posso dirvi che la nostra filosofia non cambierà: è la nostra forza e vogliamo crescere ancora.”

Infine il presidente commenta la prima stagione senza Europa dopo qualche anno: “Riposare di più a volte serve, altre no perché si può usare una partita come un allenamento importante. Quest’anno ci sarà la sosta Mondiale, non sarà semplice visto che è la prima volta che capita e bisogna stare attenti”.

