Atalanta, partenza a diesel ma adesso bisogna carburare

Gli orobici hanno raccolto solamente quattro punti in queste prime tre giornate di Serie A. Nonostante qualche alibi giustificato, è necessaria la sveglia di fine settembre

Avvio di stagione in sordina dell’Atalanta di Gasperini, che in tre partite di campionato ha raccolto solo quattro punti contro Torino, Bologna e Fiorentina. Nell’ultima uscita in Champions League contro il Villarreal ha, però, ottenuto un buon pari contro una squadra ben organizzata e molto temibile.

L’Atalanta è ormai entrata a far parte delle cosiddette sette sorelle. Le tre qualificazioni in Champions consecutive, le due finali di Coppa Italia raggiunte nel giro di tre anni, nonché la semifinale europea sfiorata nella notte di Lisbona, obbligano gli orobici a pensare ormai come una grande. L’obiettivo della squadra di Gasperini non può più essere la semplice e poco obiettiva salvezza osannata dallo stesso presidente Percassi ma, urge, compiere il definitivo salto di qualità.

INIZIO A RILENTO

A parte il grande inizio di stagione dello scorso anno con tre vittorie di fila in altrettante partite, la Dea ha un rollino di marcia, solitamente, in formato diesel. Parte piano per alzare i giri del motore da metà ottobre in avanti. È successo sia nella stagione 2018/19 (quattro punti in tre partite e terzo posto finale), che in quella 2019/20 (sei punti in tre gare e solita terza piazza conclusiva). Non bisogna, dunque, stupirci più di tanto per questo inizio ad ali poco spiegate dell’Atalanta, la quale ha dovuto anche fare i conti con qualche assenza di troppo.

In queste prime quattro partite, infatti, Gasperini non ha avuto la possibilità di avere a disposizioni contemporaneamente i suoi due attaccanti principi: Duvan Zapata e Luis Muriel. Il primo ha recuperato solamente la scorsa settimana, bagnando il suo quarto anno assoluto con gli orobici con un rigore nel KO contro la Fiorentina. Di più ne avrà invece l’altro colombiano che dopo la rete contro il Torino all’esordio e i 74′ di Atalanta-Bologna, dovrà rimanere ai box fino a metà ottobre. A ciò si aggiunge anche la mancanza di Marten de Roon, il quale dovrà scontare domani contro la Salernitana l’ultima delle quattro giornate di squalifica commissionate dal giudice sportivo dopo il pugno a Krunic e la spinta all’arbitro Mariani in Atalanta-Milan della scorsa stagione.

LA SVEGLIA DI FINE SETTEMBRE

La Serie A però non aspetta nessuno e già da domani l’Atalanta dovrà rimettersi in carreggiata per non perdere il filo con le altre sorelle. All’Arechi di Salerno, i ragazzi del Gasp dovranno cercare necessariamente i tre punti in modo da ricominciare, in primis a vincere (cosa che non guasta mai), e soprattutto a ritrovare quella fiducia nei propri mezzi da sempre marchio di fabbrica della Dea.

Il mese di settembre, inoltre, vedrà gli orobici impegnati in un grande tour de force tra Serie A e Champions League. Dopo la trasferta in Campania, l’Atalanta affronterà in successione Sassuolo, Inter e Young Boys. Quattro gare nel giro di undici giorni che diranno molto sul futuro dei nerazzurri di Bergamo.

Fonte foto: Superscudetto

Sandro Caramazza