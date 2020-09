Atalanta, oggi è il giorno della “Nonna”

Gli orobici rivedono dopo due mesi Josip Ilicic, che tornerà al centro sportivo Bortolotti per rivedere amici e compagni

La Nonna ritorna a casa e precisamente a Bergamo, località Zingonia. Dopo due mesi di calvario (peraltro non ancora terminato), Josip Ilicic riapproda nuovamente al centro sportivo atalantino. Un grande giorno per i tanti tifosi della Dea e per lo stesso club del presidente Percassi, che rivedono un giocatore e un amico, passato tanti, tantissimi giorni fuori dalle felici mura del Bortolotti. L’ultima presenza di Ilicic con la maglia dell’Atalanta è datata 11 luglio, quando gli orobici pareggiarono allo Juventus Stadium per 2-2. Da lì in avanti, è iniziato un bruttissimo periodo per il fantasista sloveno, causato da uno dei mali più logoranti che possono colpire l’essere umano: la depressione.

CALVARIO JOSIP

Sono stati giorni e mesi vissuti nel mistero, tra il silenzio rispettoso di tutti i compagni e della società e le solite brutte dicerie, che escono fuori quando non si conoscono minimamente i fatti, cercando un appiglio inutile e insensato. Ilicic, come raccontato dal Ct sloveno (l’unico a dire qualcosa sulle ultime condizioni di Josip), è in buona ripresa, grazie al grande aiuto dei propri familiari e di alcuni professionisti. Oggi Bergamo e l’Atalanta riabbracciano la loro Nonna, con la trepidante attesa di riuscire nuovamente a vederlo giocare sul prato del rimodellato Gewiss Stadium.

FINALMENTE A CASA

Al grande giorno di Ilicic si potrebbe affiancare in queste ore anche un’altra importantissima notizia. Il Gewiss Stadium, infatti, è stato completato dopo i lavori per metterlo in norma secondo le disposizioni della UEFA. Tra oggi e domani, alcuni delegati europei dovrebbero approdare a Bergamo per il definitivo sopralluogo. In caso di ok, l’Atalanta potrà finalmente giocare le proprie gare casalinghe di Champions League in casa propria, senza più dover spostarsi a San Siro. 48/72 ore, dunque, abbastanza trepidanti in quel di Bergamo, città che può e deve rialzarsi e si sa il calcio, sotto questo punto di vista, è un antidoto da non sottovalutare.

Fonte foto: Fantacalcio.it

Sandro Caramazza