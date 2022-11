Atalanta-Napoli lo scontro al vertice che non ti aspetti

Moduli e stili diversi ma entrambe si ritrovano nei primi due posti della classifica e non intendono fermarsi

Guidate da due grandi tecnici che sanno sempre come trasformare le loro idee in nuovi sistemi di gioco, rivisitare tattiche ed ottenere comunque ottimi risultati. Il Napoli è diventato una macchina da goal, una squadra pressoché perfetta che ha sin qui vinto anche contro muri schierati totalmente a protezione della porta. L’Atalanta non è più quella spettacolare degli ultimi anni,, probabilmente meno bella, più attendista ma comunque ancora molto efficace. Si scontrano quindi il miglior attacco e la seconda difesa del campionato. Possiamo stare certi che lo spettacolo non mancherà e, altrettanto, non possiamo dare per scontato alcun risultato.

Fonte foto: napolike.it

Luigi A. Cerbara