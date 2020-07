Atalanta – Napoli 2-0: bastano due lampi analisi e pagelle

Gli uomini di Gasperini, superano senza affanni, l’esame partenopeo

Atalanta e Napoli si presentano ad uno snodo cruciale della loro stagione: i bergamaschi devono vincere per mettere una pietra tombale sulla lotta Champions League, i partenopei devono vincere per alimentare ancora qualche speranza Champions.

Le due squadre cercano di giocare in modo propositivo ma non sempre ci riescono, soprattutto i bianco-azzurri di Gattuso, che subiscono l’iniziativa degli uomini di Gasperini ed in particolare del Papu Gomez che già al quarto d’ora impegna seriamente Ospina con un gran tiro deviato in corner.

Al venticinquesimo minuto è ancora l’argentino a scuotere i guantoni di Ospina, grazie ad un calcio di punizione.

Proprio dagli sviluppi di quest’azione il portiere spagnolo s’infortunia e deve lasciare il posto a Meret.

Insomma: il primo tempo dei campani non è stato brillante né fortunato.

Il secondo tempo inizia subito col gol dell’Atalanta: come sempre, grande recupero palla a ridosso della difesa avversaria, pallone scaricato a Gomez che dalla fascia destra “pennella” per Pasalic il quale da solo, a centro area, deve solo angolare a sufficienza il colpo di testa.

Uno due tremendo dei bergamaschi, che al cinquantacinquesimo chiudono la gara, grazie ad un’altra azione velocissima, che manda in tilt la difesa avversaria e Gosens, come spesso gli capita, conclude in modo micidiale.

Dopo questi due, violentissimi, schiaffi il Napoli prova ad imbastire qualche azione degna di nota ma, sinceramente, è troppo poco per impensierire una macchina perfetta come quella di Gasperini.

Oggi l’hanno vinta come le vinceva spesso il “Grande Torino”, partita sonnolenta, accelerazione di dieci minuti e partita chiusa.

Ormai mi aspetto di vedere Gomez che si rimbocchi le maniche.

L’Atalanta è lanciatissima è potrebbe dare filo da torcere anche all’Inter per il terzo posto, il Napoli dice addio alla Champions League attraverso questo campionato .

Pagelle:

Ospina: 6,5 E’ bravo a dire di no, due volte, a Gomez ma poi deve abbandonare il campo per infortunio. (dal 30 p.t. Meret: 6 Incolpevole su gol, poi poco impegnato)

Di Lorenzo: 5 Non dà un grande apporto, sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Maksimovic: 5 Complice con Koulibaly nel gol di Pasalic. Un errore che pesa molto.

Koulibaly: 5,5 Ha sulla coscienza il buco centrale sul gol di Pasalic, nel primo tempo si rende pericoloso di testa.

Mario Rui: 5 Come Di Lorenzo, non è né carne, né pesce.

Zielinski: 5,5 Non riesce a fare il suo gioco, non è pronto negli inserimenti, non ha possibilità di concludere a rete.

Demme: 4,5 Imbrigliato tra le maglie nero-azzurre, non riesce a dare il fosforo richiesto. Sparisce col passare dei minuti. (dal 73°Lobotka: N.G.)

Ruiz: 4 Brutta copia del giocatore visto lo scorso anno. Mai decisivo, si perde nel naufragio generale.

Insigne: 4 Il capitano dovrebbe essere l’ultimo ad abbandonare la nave, lui sulla nave non ci sale proprio. ( dal 57° Lozano: 5 Tante attese su questo giocatore, tutte deluse)

Mertens: 4,5 Gli arcigni difensori bergamaschi se lo “palleggiano” per tutto il tempo, senza dargli la possibilità di essere pericoloso. ( dal 58° Milik: 5 Forse la sua testa è già altrove)

Politano: 5 S’impegna ma non basta, un leone stretto nella gabbia dei giganti nero-azzurri. ( dal 73° Callejon: N.G.)

All. Gattuso: 5 Oggi non ha saputo trasmettere alla sua squadra la sua proverbiale grinta.

Gomez esulta dopo un gol

Fonte foto: gazzetta.it

Firma: Alessandro Nardi