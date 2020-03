Atalanta, la Roma resta in scia. Ma Gasperini ha una macchina da gol

Con le 7 reti rifilate al Lecce, gli orobici hanno toccato quota 70 in campionato. La Roma, corsara a Cagliari, a -3 ma con una partita in più. Il destino è nelle mani (o meglio, nei piedi) dei nerazzurri

BERGAMO – La Lazio capolista ne ha totalizzati 60, la Juventus 48 e l’Inter 49. Lo scudetto però dei gol fatti rischia di aggiudicarselo l’Atalanta, autentico carrarmato del campionato: dopo le 7 reti rifilate domenica al Lecce, i ragazzi di Gasperini hanno fatto infatti toccato quota 70. Numeri incredibili.

A Lecce si è rivisto il vero Duvan Zapata, autore di una tripletta. Il miglior marcatore è però Ilicic con 15 reti, seguito da Muriel che, nonostante lo scarso minutaggio, è a 13 sigilli. Ma in questa Atalanta segnano un po’ tutti: dagli inserimenti laterali di Gosens e Hateboer, a quelli centrali di Pasalic e Freuler, senza dimenticare i tiri da lontano di Malinovskyi e ovviamente il Papu Gomez. D’altronde i quarti di finale in Champions ipotecati dopo il 4-1 al Valencia e il quarto posto in Serie A non possono essere un caso. Eppure gli orobici devono comunque stare attenti alla Roma, corsara 4-3 a Cagliari, che è a -3 dalla Dea, ma con una partita in più. Se però la vena realizzativa dei nerazzurri non cesserà, sarà abbastanza probabile l’anno prossimo rivedere Gomez e compagni in Champions.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com, corrieredellosport.it

Francesco Carci