Atalanta, infortuni per Hojlund e Palomino

Il danese ha accusato un problema nel riscaldamento prima della sfida allo Spezia mentre l’argentino è uscito anticipatamente nella stessa gara

Problemi per Gasperini in vista delle prossime giornate: si sono fermati Hojlund e Palomino nella sfida allo Spezia di mercoledì. Il danese ha accusato un edema fibrillare al muscolo ileopsoas nel riscaldamento mentre Palomino, entrato al 67′, è uscito dopo 15 minuti per un serio infortunio al flessore. Le condizioni di Hojlund verranno valutate di giorno in giorno e potrebbe recuperare per la gara di domenica contro la Juve mentre Palomino, in attesa di nuovi esami strumentali, rischia di rimanere ai box per un paio settimane saltando le sfide contro Juventus, Salernitana e Verona.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina