Atalanta, Iliicic escluso dalla lista Uefa

Lo sloveno sta vivendo di nuovo un periodo personale molto complicato che impedisce di vederlo in campo nel breve periodo

Josip Ilicic è di nuovo nel tunnel in cui era precipitato durante la pandemia. Lo sloveno come già detto da Gasperini, deve pensare prima a se stesso e poi al suo lavoro da calciatore e per questo non ci sono certezze riguardanti un suo ritorno in campo. L’Atalanta però nel frattempo, in accordo con il calciatore, lo ha escluso dalla lista Uefa per quanto riguarda questa edizione dell’Europa League che ricomincerà a breve, mentre lo ha tenuto in quella del campionato pur senza avere certezze, dimostrando ancora una volta quanto sia alta la fiducia nei suoi confronti.

Fonte foto: ilovepalermocalcio.it

Alessandro Fornetti