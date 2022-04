Atalanta, i numeri della crisi: non vince due partite consecutive da dicembre

I bergamaschi dopo il recupero contro il Torino dipendono dai risultati degli altri per la qualificazione in Europa

L’Atalanta di Gasperini quest’anno non è riuscita ad esprimere il proprio calcio come ormai aveva abituato, a causa dei tanti infortuni occorsi ai propri giocatori migliori ma anche ad una mancanza di continuità di risultati soprattutto in casa. Le Dea dopo il pareggio contro il Torino ha mancato ancora una volta la seconda vittoria consecutiva in campionato, cosa che gli succede addirittura da dicembre. A Bergamo i nerazzurri attraversano una grande crisi ed il successo manca ormai da due mesi. Ora per l’Europa si fa sempre più difficile, con l’Atalanta al momento all’ottavo posto dietro a Roma, Lazio e Fiorentina a parità di partite giocate.

Alessandro Fornetti