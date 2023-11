Atalanta, i big match sono un problema

Tempo di lettura 3 minuti

La Dea ha sinora disputato un campionato di alti e bassi con un rendimento con le squadre di alta classifica che lascia molto a desiderare

L’Atalanta di Gasperini sta vivendo una stagione parecchio discontinua, dove alterna ottimi risultati ad altri che non le permettono per ora di essere tra le prime quattro forze del campionato. Il settimo posto momentaneo non deve certo far scattare troppi allarmismi visto che sono solo quattro i punti di distacco dal Napoli quarto, tuttavia il rendimento nei big match ora sta diventando problematico. Proprio nell’ultimo turno contro i partenopei è arrivato l’ennesimo stop per la Dea nelle partite che potrebbero farle fare dei salti importanti in classifica; la sconfitta contro il Napoli segue inoltre quelle con Fiorentina, Lazio ed Inter con solo un pari raccolto contro la Juventus che non cambia di molto le prospettive di una compagine chiaramente in difficoltà quando ne affronta altre di pari o superiore livello.

Va anche detto che l’Atalanta crea sempre tante occasioni ma quest’anno non riesce ad essere così cinica in attacco e la difesa non riesce a contenere i forti attacchi avversari, come testimoniamo le 10 reti al passivo contro le grandi formazioni incontrate finora. Il periodo complessivo non è certamente dei migliori, solo un punto raccolto nelle ultime tre, tra l’altro riprendendo nel finale l’Udinese che non è certo la squadra più in salute del campionato. Negli altri incontri la Dea al contrario non sbaglia quasi mai; sono arrivati infatti successi contro Sassuolo, Monza, Cagliari, Verona, Genoa ed Empoli con l’unico passo falso che riguarda la sconfitta di Frosinone alla seconda giornata, segno che comunque la squadra è viva e fa il suo dovere contro avversarie inferiori almeno sulla carta.

Quello che potrebbe far spiccare il volo alla stagione dell’Atalanta è però un successo contro una di quelle che la precede in classifica, sia per lanciare un segnale a sè stessa, sia per quanto riguarda l’accesso in Europa visto che difficilmente perdendo tutti gli scontri importanti riuscirà ad agguantare una delle posizioni di vertice. Il calendario in questo senso presenta nel girone di andata le sfide con Milan, Bologna e Roma che potrebbero essere quelle giuste per sfatare un piccolo tabù che sta diventando troppo ricorrente nella stagione dei bergamaschi, che resta comunque positiva ma che ha bisogno di un’inversione di tendenza per poter rimanere ai vertici della classifica anche quest’anno.

Fonte foto: calcioweb.eu

Alessandro Fornetti