Atalanta, gli scenari tra mercato e calendario

La Dea si è mossa subito sul fronte acquisti e cessioni e guarda con entusiasmo alla nuova stagione

L’Atalanta si prepara alla nuova annata con la sicurezza di chi sa di essere diventata una grande del nostro calcio, con la voglia di continuare a stupire tutti e magari mettere un trofeo in bacheca. Dopo la grande cavalcata di quest’anno tra campionato e Champions League l’obiettivo rimane quello di confermarsi, con Gasperini che reputa ancora impossibile la vittoria dello scudetto.

Ieri intanto è stata una giornata movimentata dal punto di vista del calciomercato; Castagne ha fatto le valigie ed è volato a Leicester per 21 milioni di euro più due di bonus, e la dirigenza si è subito messa in moto per trovare il sostituto, riuscendo ad acquistare, in prestito dalla Roma, l’esterno Rick Karsdorp. L’acquisto che ha fatto più esaltare i tifosi bergamaschi è stato però quello di Aleksej Mirancuk, trequartista mancino pagato 14 milioni di euro dalla Lokomotiv Mosca, che va idealmente a sostituire nella rosa Josip Ilicic che ancora non è pronto al rientro.

Intanto oggi è stato sorteggiato il calendario della nuova Serie A che partirà il 19 settembre; Atalanta e Inter però esordiranno una settimana più tardi a causa del prolungato impegno nelle coppe europee di questa stagione. Per quanto riguarda le stracittadine Inter-Milan si giocherà come l’anno scorso alla quarta giornata il 18 ottobre, Sampdoria-Genoa si disputerà alla sesta giornata il primo novembre, Juventus-Torino ci sarà alla decima giornata il 6 dicembre e a chiudere Lazio-Roma alla diciottesima il 17 gennaio. Le giornate da cerchiare in rosso sono soprattutto la terza con Juventus-Napoli e Lazio-inter, la settima con Atalanta-Inter e Lazio-Juventus e la diciottesima con Inter-Juventus e Lazio-Roma.

Ecco la prima giornata:



Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti