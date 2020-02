Atalanta, giallo coronavirus: a rischio la trasferta dei tifosi a Valencia

Un giornalista spagnolo di 44 anni sarebbe rimasto contagiato dopo aver assistito alla sfida di andata a San Siro, così il club galiziano vorrebbe chiudere il settore ospiti. Intanto problemi in difesa: si ferma Toloi

BERGAMO – Un caso indiretto di Coronavirus turba l’ambiente atalantino. Arriva infatti la notizia che un giornalista spagnolo di 44 anni (e non un tifoso, come invece era stato inizialmente riportato) sarebbe stato contagiato dopo aver assistito ad Atalanta-Valencia dello scorso 19 febbraio a San Siro. L’uomo svolgerà, da protocollo, la seconda parte dei test a Madrid.

Per questo motivo, il club galiziano starebbe pensando di chiudere il settore ospiti, vietando di fatto la trasferta ai tifosi orobici. Ci vorrà eventualmente il via libera della Uefa, ma attualmente sembra essere un’ipotesi remota.

Pensando al campo invece, l’Atalanta prepara la trasferta a Lecce in programma domenica alle 15. I salentini, reduci dal poker subito all’Olimpico dalla Roma domenica scorsa, vivono comunque un ottimo momento e, davanti al proprio pubblico, hanno vinto le ultime due partite. Per Gasperini più di un grattacapo in difesa dove Toloi ha riportato una piccola lesione al polpaccio destro: niente di grave, ma il suo forfait in terra pugliese è certo. Non sta benissimo nemmeno Djimsiti, alle prese con un fastidio alla coscia ma con buone possibilità di recuperare. Al ‘Via del Mare’ sarà una partita speciale per l’ex Muriel, che ha lasciato grandi ricordi con la maglia giallorossa. Il colombiano spinge per una maglia da titolare, anche se ultimamente ha perso posto nella gerarchie rispetto al connazionale Zapata e al modulo ‘falso nueve’.

