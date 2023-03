Atalanta emergenza in difesa

Si ferma Palomino e con Scalvini già ai box per problemi alla caviglia destra, la difesa bergamasca sarà col fiato corto e, probabilmente, non solo domani contro l’Udinese, ma anche per la partita successiva con il Napoli

E’ il secondo infortunio, in poche settimane, per José Luis Palomino che ha avuto un risentimento muscolare durante l’allenamento di ieri. Gli immediati accertamenti strumentali hanno rilevato una distrazione all’adduttore sinistro. Probabilmente il difensore argentino starà fermo per una quindicina di giorni. Intanto la Dea ritrova Merih Demiral che, scontata la squalifica, potrà essere schierato dal primo minuto, insieme a Toloi e Djimsiti. Un’altra buona notizia è data dal rientro di Mario Pasalic, un player molto importante per la sua grande duttilità. Gasperini, nonostante le ultime giornate non propriamente felici, si dice soddisfatto della stagione sin qui disputata e vede il bicchiere mezzo pieno, ma sprona comunque tutti a dare il massimo da qui sino a fine stagione.

Fonte foto: persemprecalcio.it

Luigi A. Cerbara