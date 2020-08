Atalanta, dopo una lunga stagione bisogna programmare il futuro

I nerazzurri hanno disputato un’annata incredibile tra campionato e Champions League, ora puntano alla stabilità

Ormai da anni l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non è più una sorpresa ma una splendida realtà del nostro calcio, eppure i continui miglioramenti e la spettacolarità del gioco prodotto ci fanno chiedere quali possano essere i futuri obiettivi dei bergamaschi. In questa stagione così particolare i nerazzurri non solo si sono confermati in campionato riconfermando il terzo posto e l’accesso alla prossima Champions League, ma nella grande competizione europea hanno stupito tutti arrivando ad un passo dalla semifinale.

Ora però è tempo di programmare il futuro e l’Atalanta sarà sicuramente pronta per continuare il suo splendido percorso anche nella prossima annata. La preparazione riprenderà il 31 agosto a Zingonia ma intanto si lavora sulle questioni sponsor e mercato; il primo è diventato Plus500 e lo sarà fino al 2023, mentre nel secondo le tempistiche più strette creano qualche difficoltà. Molto del calciomercato bergamasco dipenderà da Duvan Zapata che ha tanti estimatori, intanto per cautelarsi si pensa a Batshuayi, attaccante in uscita dal Chelsea. Nel reparto di centrocampo si sondano diversi nomi per rinforzare la rosa, quali Florenzi della Roma, Miranchuk della Lokomotiv Mosca e Cervi del Benfica ma su tutti c’è un’ampia concorrenza e sarà dunque difficile strapparli alle relative squadre o alle concorrenti.

Importante invece la notizia del rientro in Italia di Josip Ilicic che dopo dei momenti molto difficili dal punto di vista personale è di nuovo pronto ad aggregarsi alla squadra ed a tornare in campo.

Fonte foto: sportnotizie24.com

Alessandro Fornetti