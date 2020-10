Atalanta, dopo la partenza sprint si può sognare

Mai come quest’anno i neroazzurri possono scrivere e vivere un capitolo importante nel calcio italiano, l’imperativo è non smettere di crederci

Incubo e rinascita

Diciamocelo chiaramente, benché la Serie A sia appena iniziata fa un gran bene vedere l’Atalanta più agguerrita che mai.

Bergamo è stata infatti una delle città più colpite dal tristemente celebre Coronavirus che ancora oggi spaventa non solo la politica e chi dovrebbe occuparsi dei problemi ma – per quanto ci riguarda – anche tutto il sistema calcio, vedi ad esempio la querelle Juve – Napoli che promette di risolversi in tribunale.

Dopo un’ottima partenza la Dea si gode meritatamente un punteggio pieno che, qualora ci fossero ancora dei dubbi, conferma tutti quei pronostici per cui in questo campionato ha tanto da dire e, chissà, da raggiungere.

Una bella soddisfazione che regala quindi un po’ di giusta leggerezza dopo tanti momenti difficili e per cui ci permettiamo di abbracciare, virtualmente di questi tempi chiaro, Bergamo e tutti i suoi abitanti, tanto ostinati e caparbi almeno quanto la principale squadra che rappresentano.

Una foto dall’incriminata partita zero tra Atalanta e Valencia lo scorso 19 febbraio a San Siro. Secondo molti sarebbe stato un trampolino per la diffusione dell’epidemia.

Modello d’affari & gegenpressing

Passando alla dimensione meramente calcistica, quanto visto sino a questo momento dimostra come gli orobici non possano più nascondersi tra i maggiori pretendenti di questo campionato, anche se mister Gasperini si ostini a tenere saldamente i piedi per terra e smentisca categoricamente queste possibilità, vuoi per scaramanzia vuoi per umiltà.

Un successo tutto costruito intorno ad un calcio audace e giovane, la cui parola d’ordine è un pressing intenso sul portatore di palla avversario, ed ad una Società che ha saputo svecchiare bene un modello di business spesso troppo antiquato.

L’Atalanta di Percassi rischia di diventare infatti un modello alternativo per quanti vogliano lasciare il segno in tempi brevi come dimostra il crescendo delle ultime competizioni oltre che il risultato tangibile della riconversione del Gewiss Stadium.

Un successo, quest’ultimo, senza paragoni se si pensa che altre realtà ben più blasonate ancora stentano a mettere la prima pietra.

Con una rosa competitiva e ben amalgamata dai suoi elementi migliori, vedi Gomez nel meritato ruolo di capitano, questa squadra ha il diritto/dovere di pretendere di più da sé stessa. I mezzi tecnici del resto per farlo, così come le infrastrutture, ci sono.

Primo appuntamento stagionale la Champions con un girone sicuramente alla sua portata (Liverpool, Ajax e Midtjylland). A chiederlo è il calore di un’intera città.

Fonti foto: Passione del Calcio

Guglielmo M. Crostelli