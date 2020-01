Atalanta, Czyborra e Bellanova per le fasce. Masiello ai saluti

Orobici protagonisti del mercato: ufficiale l’arrivo dell’esterno tedesco dall’Heracles, imminente anche quello dell’ex Primavera Milan. L’esperto difensore verso il ritorno al Genoa

BERGAMO – Tra le protagoniste del mercato di gennaio c’è sicuramente l’Atalanta. Dopo aver riportato a casa Mattia Caldara dal Milan (viaggio inverso per Kjaer), i bergamaschi hanno piazzato altri due colpi: Lennart Czyborra e Raoul Bellanova.

Il primo, nato a Berlino il 3 maggio 1999, è costato circa 4 milioni di euro dall’Heracles Almelo e ha firmato un contratto fino al 2024. Queste le sue prime parole da giocatore nerazzurro: “Sono felice di unirmi alla famiglia dell’Atalanta e molto entusiasta di indossare i colori di un club così storico”. Ma non è tutto perché per rinforzare ulteriormente le fasce (decisive negli schemi di Gasperini), ecco anche Raoul Bellanova. L’ex esterno destro Primavera del Milan arriva dal Bordeaux in prestito con diritto di riscatto a giugno 2021 fissato a 4,5 milioni.

Il mercato, si sa, è fatto però di chi viene e chi va. E così chi presto potrebbe salutare la Dea è Andrea Masiello. Il difensore classe ’86 sembra vicinissimo al Genoa, che ha superato la concorrenza dei cugini della Sampdoria (dove andrà Tonelli). Per Masiello, sempre meno titolare e chiuso ulteriormente dall’arrivo di Caldara, si tratterebbe di un ritorno nelle fila del Grifone, dove un anno dal gennaio 2007.

Intanto, dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Spal, gli orobici preparano la difficile trasferta in casa del Torino, in programma sabato sera. Ripartirà dunque la caccia al quarto posto della Roma, avanti ora 3 punti (38 a 35). Gasperini riavrà a disposizione Hateboer, stringerà i denti anche il Papu Gomez, in non perfette condizioni fisiche.

Fonte foto: calciomercato.com

Francesco Carci