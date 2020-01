Atalanta, Caldara vicinissimo. E Zapata scalda i motori

A un passo il ritorno del difensore del Milan. Sabato sera luci a San Siro contro l’Inter: l’attaccante colombiano, rientrato in campo dopo 3 mesi, reclama una maglia da titolare

BERGAMO – A volte ritornano. Mattia Caldara è vicinissimo al ritorno all’Atalanta. Ceduto dalla Juventus al Milan nell’estate 2018 nell’affare (tragico per i rossoneri) che vedeva coinvolti anche Higuain e Bonucci, il 25enne difensore non ha praticamente mai giocato con il Diavolo, perseguitato dalla sfortuna, e ora cerca il riscatto nel club che lo ha lanciato.

Negli ultimi 18 mesi Caldara non ha praticamente mai visto il campo, prima per la lesione parziale del tendine d’Achille, poi per la rottura del legamento crociato. Lo sfortunato difensore cerca ora minutaggio, al tempo stesso l’Atalanta ha bisogno di un rinforzo per sostituire il partente Kjaer, che non si è mai adattato agli schemi di Gasperini. Così, presto potrebbe arrivare la fumata bianca con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. L’affare si farà non appena il Milan avrà trovato, a sua volta, un difensore. Il nome prescelto è quello di Todibo del Barcellona, ma la trattativa è in stand-by, così nelle ultime ore si è fatto il nome proprio di Kjaer. Tutto tornerebbe.

Mercato a parte, i ragazzi di Gasperini, reduci da due 5-0 consecutivi, devono concentrarsi sul campionato. Sabato sera a San Siro ci sarà infatti l’anticipo di lusso in casa della capolista Inter. Impegno a dir poco proibitivo, esattamente come quello della Roma (quarta a +1 sugli orobici) che ospiterà la Juventus. Rispetto al pokerissimo rifilato al Parma, tornerà tra i pali Gollini al posto di Sportiello. Il vero dubbio è in attacco dove Duvan Zapata, tornato finalmente a disposizione dopo tre mesi, reclama una maglia da titolare dopo il “rodaggio” contro i ducali in cui ha riassaporato il campo. Gasperini ci pensa, ma potrebbe usare il bomber colombiano anche a gara in corso. Altro dubbio sulla destra tra Hateboer-Castagne con l’olandese favorito.

Fonte foto: goal.com

Francesco Carci