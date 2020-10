Atalanta-Cagliari 5-2: tutto l’attacco in gol, Gasp vola a punteggio pieno

Alla Dea basta un primo tempo stratosferico per divorare le speranze dei rossoblu. Segnano tutte le punte nerazzurre (più Pasalic, ndr). Nei sardi si salvano Joao Pedro e Godin



Al Gewiss Stadium è tempo di inaugurare la domenica della terza giornata di Serie A nel match delle 12:30.

L’Atalanta di Gasperini cerca la terza vittoria su tre partite dall’inizio della stagione, mentre il Cagliari di Di Francesco brama il colpaccio per i primi tre punti in campionato.

I nerazzurri schierano Muriel e Zapata dall’inizio con a supporto il Papu Gomez (3 gol e 2 assist nei primi 180” per l’argentino).

I sardi confermano il 4-3-3 con Simeone centravanti e Sottil e Joao Pedro sulle ali. Esordio dal 1′ per Diego Godin, difensore giunto dall’Inter nell’ultima finestra di calciomercato.



Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. Allenatore: Giampiero Gasperini

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Eusebio Di Francesco





GODIN RISPONDE A MURIEL – L’avvio di gara dell’Atalanta è come al solito prepotente, con quelli di Di Francesco che anziché arroccarsi tentano di essere propositivi nella metà campo bergamasca.

Il gol del vantaggio orobico arriva come un rintocco d’orologio al 7′: Muriel scatta in posizione regolare e fulmina Cragno dopo una fuga solitaria. Il VAR convalida dopo che la terna arbitrale aveva annullato per fuorigioco.

La gara è però più viva che mai: il Cagliari prova a giocare a viso aperto e l’Atalanta ha spesso spazi per imbastire le azioni d’attacco. Al 21′ è De Roon a sfiorare il raddoppio con un terrificante destro che quasi spacca la traversa.

Gli ospiti fanno collezione di corner e dalla bandierina pescano il pari: Godin stacca bene sul primo palo e incrocia l’1-1 oltre l’incolpevole Sportiello.





GOMEZ-PASALIC-ZAPATA DEBORDANTI – La reazione atalantina al gol del pareggio del Cagliari è furente: nell’arco di 12′, dal 29′ al 41′, i nerazzurri bucano Cragno tre volte fino al 4-1.

Prima è il Papu Gomez a prendersi il centro della scena dal limite dell’area con un piazzato sublime per il 2-1. L’argentino conferma il suo stato di forma paradisiaco (4 gol e due assist in due partite e mezzo, ndr)

Dopo 8′ il croato Pasalic finalizza in maniera semplice una grande azione di squadra ordita da Zapata (velo) e Gosens (assist): 3-1.

Altri 4′ per far sì che il colombiano cali il poker per un Gasperini raggiante: Duvan sfida e “scherza” in uno contro uno Godin e apre il piattone per baciare il palo e siglare il 4-1. Al duplice fischio di Pasqua la gara forse non ha già nulla più da dire.





CRAGNO PARA E SPERA, JOAO PEDRO ACCORCIA – L’inizio del secondo tempo ricalca in pieno quanto vissuto nella prima frazione: la Dea manovra con impressionante facilità e duttilità degli interpreti, con il Cagliari che prova a tamponare riproponendo gioco in zona Simeone, che è sempre ben marcato dai centrali nerazzurri.

A salire in cattedra è però Cragno, che evita il 5-1 con tre grandi interventi all’altezza del 5′: prima doppia parata su occasione ravvicinata, poi con mano salvifica sul colpo di testa di Romero dal susseguente corner.

Cambio di fronte e i rossoblu provano a risorgere: azione alla mano diligente di Lykogiannis sulla sinistra, assist a Joao Pedro che marca la zampata del 2-4 al 7′.

I bergamaschi ora sono più rilassati e Simeone va vicino a riaprire seriamente la gara calciando fuori da buona posizione giusto qualche minuto dopo la rete del brasiliano.





ULTIMI FUOCHI D’ARTIFICIO CON LAMMERS – Quelli di Gasp sembrano riassestarsi e riprendere il controllo costringendo ancora Cragno al grande intervento in uscita (su Zapata) al 18′. Doppio cambio per i padroni di casa subito dopo: fuori Zapata e Gomez, dentro Lammers e Malinovsky. Risponde Di Francesco inserendo Tramoni per Marin. Le occasioni continuano a fioccare da ambo i lati, con le squadre che si allungano favorendo lo spettacolo. Gasperini vuole ruotare per risparmiare energie mandando nella mischia Freuler e Mojica al posto di Muriel e Gosens all’altezza del 29′. Anche in questo caso Di Francesco muove di rimando, sostituendo Sottil con Caligara a 13′ dalla fine. A chiudere a doppia mandata il risultato ci pensa Lammers a 9′ dal termine: dribbling ubriacante su Lykogiannis e destro perfetto in diagonale per il 5-2.

Girandola di sostituzioni nel finale, con Pavoletti e Klavan (al posto di Joao Pedro e Godin, ndr) che entrano nei sardi e Sutalo che rileva Palomino nell’Atalanta. Sino al termine, a sommità dei 3′ di recupero, non accade più nulla.



Inutile nascondersi: nonostante il presidente Percassi dirotti – con una battuta – l’obiettivo stagionale verso la salvezza, l’Atalanta è una delle più serie candidate nella lotta Scudetto. 13 gol messi a segno nelle prime 3, con ben 8 marcatori diversi già segnalati sul tabellino. Per la prima volta nella storia arrivano tre vittorie nelle prime tre gare…

Ferocia nell’aggressione alla gara nel primo tempo, maestria nel saper pescare energie e soluzioni dalla panchina nella ripresa.

Per il Cagliari va salvata la filosofia d’approccio al match, con la volontà di ribattere ai bergamaschi col gioco anziché con le barricate. Buon esordio per Godin, che ha però sofferto il mismatch con Zapata fino al momento della sostituzione.



Alessandro Sticozzi