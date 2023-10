Atalanta, buone notizie per Gasperini: Scamacca in gruppo

Tempo di lettura meno di un minuto

Gli orobici ritrovano l’attaccante della Nazionale, out nelle ultime settimane per un problema al flessore della coscia. Possibile convocazione già giovedì

In vista del match prestigioso contro lo Sporting Lisbona, l’Atalanta ritrova Gianluca Scamacca. L’attaccante, ex West Ham e Sassuolo, ieri si è allenato con il gruppo. Smaltito dunque il problema alla coscia sinistra, che lo aveva tenuto fuori praticamente per un mese. Giovedì, potrebbe essere già convocato per il match in Europa League. Da capire se Gasperini insieme al suo staff vorranno rischiarlo, portandolo quantomeno per la panchina. Di sicuro, l’attaccante sarà a disposizione dell’Atalanta domenica alle 15, quando gli orobici giocheranno in casa della Lazio.

Sandro Caramazza

