Atalanta bella ma incostante

La Dea raccoglie meno di quello che semina a causa di disattenzioni che sta pagando a caro prezzo

L’Atalanta di Gasperini si sta confermando come ormai da anni una delle compagini più belle da veder giocare e più divertenti della nostra Serie A, anche se in questa stagione sta avendo qualche problema in più. La banda di Gasperini infatti occupa attualmente il settimo posto in classifica, anche se a soli tre punti di distanza dal quarto posto, ma ha mostrato più di una volta di essere altalenante e discontinua dal punto di vista dei risultati.

Il nuovo anno era partito al meglio e la vera Atalanta sembrava essersi ritrovata, grazie a successi larghi e consecutivi contro Sassuolo, Parma e Benevento, poi però qualcosa è nuovamente cambiato e la squadra ha ricominciato ad alternare gare perfette ad altre davvero sotto tono. I due pareggi successivi contro Genoa e Udinese hanno rallentato un percorso che sembrava poter tornare ad essere ricco di soddisfazioni ma che invece si alterna troppo spesso a passi falsi.

Dopo la brillante vittoria di Milano ed il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Lazio sono arrivate altre due delusioni in Serie A; la sconfitta proprio contro i biancocelesti e il pari con clamorosa rimonta subita dal Torino che danno qualche problema ai bergamaschi.

Chiaramente l’Atalanta lotterà fino alla fine per le posizioni di vertice e per riconfermare il piazzamento in Champions League, ma l’incostanza di risultati in un campionato dove non ci sono partite scontate e le squadre in lotta sono tante, potrebbe giocare un brutto scherzo ad una squadra che comunque continua a dimostrarsi una delle più belle realtà del nostro calcio.

Fonte foto: ecodibergamo.it

Alessandro Fornetti