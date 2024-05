Atalanta-Bayer Leverkusen: i tedeschi sognano il mini triplete, la Dea il primo storico titolo europeo

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera i bergamaschi cercano l’impresa contro gli invincibili di Xabi Alonso, che dopo il trionfo in Bundesliga vogliono anche l’Europa League, assente de Roon nella Dea, recuperato Kolasinac che partirà titolare

È il giorno della finale di Europa League. Dopo la Roma lo scorso anno e l’Inter nel 2020, entrambe sconfitte dal Siviglia, anche quest’anno c’è una squadra italiana, l’Atalanta, che proverà a conquistare quel trofeo che all’Italia manca dal 1999, quando il Parma di Malesani batté il Marsiglia aggiudicandosi l’allora Coppa Uefa. Servirà una grande impresa ai bergamaschi, dato che l’avversario è il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I tedeschi infatti hanno già trionfato in Bundesliga da settimane, vincendo stasera e sabato nella finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern centrerebbero uno storico mini triplete, ma soprattutto sono ancora imbattuti in questa stagione (51 risultati utili consecutivi). Senza dubbio i favoriti sono loro (già vittoriosi nella competizione nel 1988), ma i bergamaschi in questa campagna europea hanno già ribaltato più di una volta gli sfavori del pronostico. Per la sfida dell’Aviva Stadium di Dublino, Gasperini ha tutti a disposizione tranne l’infortunato de Roon. Recuperato Kolasinac, che giocherà braccetto sinistro della difesa a 3 insieme a Scalvini e Djimsiti, in mediana arretrerà Pasalic accanto ad Ederson con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, mentre in attacco ci saranno Koopmeiners e De Ketelaere a supporto di Scamacca. Fischio d’inizio ore 21.

Luca Missori

(Fonte immagine: Skysport.it)