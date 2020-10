Atalanta-Ajax 2-2, le due belle del girone si specchiano. Analisi e pagelle

L’uragano Zapata riacciuffa i lancieri, passati avanti per 2 reti a zero dopo un primo tempo perfetto

Avvio di stagione complicato per l’Atalanta di Gasperini che ha subito due inaspettate battute d’arresto in campionato contro Napoli e Sampdoria. La panacea di un momento non proprio roseo, è stata la vittoria contro il Midtjylland (0-4) nella prima partita del girone D. Contro l’Ajax arriva l’occasione per mettere sui binari giusti il prosieguo della stagione.

Attenzione agli olandesi, che nelle ultime sette sfide con le italiane hanno riportato 2 vittorie e 5 pareggi. Fu la Juventus l’ultima squadra nostrana a battere i lancieri (2-1), correva l’anno 2010 e si giocava in Europa League.

Gasperini si affida alla formazione tipo per affrontare l’Ajax. La prestigiosa gara, valida per la seconda giornata di Champions, andrà in scena al Gewiss Stadium, all’esordio ufficiale in questa competizione. Il tridente degli orobici sarà formato dai “terribili” Ilicic, Gomez e Zapata. Confermati anche Hateboer e Gosens dal primo minuto.ten Hag può disporre di una squadra molto interessante in cui le stelle più fulgide rispondono ai nomi di Antony e Gravenberch. Quest’ultimo osservato speciale dalle big europee, Juventus compresa.

Formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

All.: Gasperini.

AJAX: (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traorè, Neres.

Allen.: Erik ten Hag.

Il film della partita – L’Atalanta prova a partire con la solita verve e con il suo pressing alto, ma l’Ajax non è squadra facile da intimorire e reagisce facendo girare magistralmente la palla. Gli uomini di ten Hag osservano l’avversario che si sfoga e poi lo colpiscono di fino. Gosens conferma l’attuale momento di appannamento commettendo un’ingenuità in aria. L’intervento scomposto su Traore costa il penalty. Tadic la spara centrale e beffa Sportiello. Al 30′ il tabellino recita 1 a 0 per gli ospiti. Gli orobici sono in bambola e non riescono a servire palloni giocabili a Zapata che predica nel deserto. Al 38′ l’Ajax è di nuovo implacabile. Sportiello la combina grossa, Lassina Traore ne approfitta e chiude la prima frazione sul 2 a 0 per il club olandese.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, si vede subito che la determinazione è quella giusta. La punizione di Ilicic al 50′, sventata da Onana, fa da preludio alla rete di Zapata 4 minuti più tardi. Il centravanti colombiano deve solo spingere in rete da due passi il suggerimento perfetto del solito Gomez. L’ex attaccante del Napoli si ripete al 60′ con una bordata che va ad infilarsi all’incrocio sinistro. L’estremo difensore dei lancieri nulla può. Al 64′ potrebbe realizzarsi l’incredibile rimonta nel giro di 10 minuti per la possibile concessione di un rigore all’Atalanta. Una volta consultato il Var, però, il fischietto Damir Skomina non rileva alcuna infrazione. La gara continua a rimanere viva, con numerosi capovolgimenti di fronte. La compagine di Gasperini soffre la maggiore freschezza degli avversari nel finale, ma il match si mantiene sul 2 a 2 fino al triplice fischio dell’arbitro.

Pareggio prezioso per i nerazzuri, vista la partenza ad handicap. Il primo tempo di questa sera lancia un ulteriore allarme per l’Atalanta, urge registrare qualche movimento difensivo. L’Ajax si dimostra una squadra bellissima, ma anche tanto distratta.

Nell’altra partita del gruppo D il Liverpool vince in casa per 2 a 0 sul Midtjylland. Ora la classifica vede i Reds a punteggio pieno dopo due turni, secondi a 4 punti gli orobici. Chiudono la graduatoria Ajax ad un punto e la cenerentola danese a zero.

Le pagelle dell’Atalanta:

Sportiello: 5 compie qualche buon intervento, ma l’ingenuità che porta alla seconda rete dell’Ajax, ne penalizza la votazione.

Toloi: 6 parte male, ma si riprende alla grande grazie alla sua esperienza.

Romero: 6,5 se c’è da metterci il fisico lui è il primo, i calcioni degli avversari gli rimbalzano sul corpo.

Djimsiti: 7 il migliore del proprio reparto, non disdegna anche delle galoppate offensive.

Hateboer: 6 non sembra al top della forma, ma la sua intelligenza tattica gli permette di giocare comunque una buona partita

Pasalic: 5 prova incolore e a tratti irritante.

Freuler: 7 ha 10 polmoni, un motorino inesauribile.

Gosens: 5 continua il suo momento no. Non solo non riesce a pungere in fase offensiva, compie anche gesti inutili nella propria area, regalando un rigore sacrosanto agli olandesi.

Ilicic: 5,5 si vede che è ancora lontano dalla migliore condizione fisica e mentale. Dal 78′ Malinovsky: s.v.

Gomez: 7 se nella seconda frazione l’Atalanta si accende la maggior parte del merito va a lui. Dispensa classe come al solito. Dal 78′ Muriel: s.v.

Zapata: 8 una furia. Nel primo tempo si danna l’anima senza essere adeguatamente servito. Appena arriva l’assist giusto, il centravanti colombiano non sbaglia. Doppietta di platino.

Gasperini: 6 bando al turnover, gara dai due volti: primo tempo abulico, seconda frazione grintosa.

Le parole del tecnico dei nerazzurri: “Ottima gara da parte nostra. Nel primo tempo non siamo andati male, ma nel secondo siamo stati più precisi e meno sfortunati. Contro avversari del genere devi andare sempre a mille, altrimenti corri grossi rischi”.

Foto: Diretta.it