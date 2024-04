Aston Villa: Emery rinnova fino al 2027, adesso il Bayern Monaco è più lontano

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico dei Villains ha prolungato il suo contratto per altri tre anni, resta ancora uno dei possibili nomi per la panchina dei bavaresi, ma ora la sua permanenza in Inghilterra è più probabile

L’impatto di Unai Emery sull’Aston Villa è stato a dir poco straordinario. Arrivato a Birmingham nel novembre del 2022, con i Villans in zona retrocessione, il tecnico basco ora è in piena lotta per un posto in Champions League in campionato ed ha raggiunto anche le semifinali di Conference League. Dopo l’annunciato addio di Tuchel a fine stagione, Emery è rientrato nella lista dei suoi possibili successori alla guida del Bayern Monaco, ma proprio ieri l’Aston Villa ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale che l’ex tecnico del Villarréal ha prolungato il suo contratto fino al 2027. Non c’è ancora la certezza della sua permanenza, ma questa decisione allontana sicuramente l’allenatore dei Villans dalla Baviera.

Luca Missori