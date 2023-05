Asensio, occasione persa per l’Italia? C’è forte l’Aston Villa

L’esterno d’attacco andrà via a zero dal Real Madrid. Su di lui l’interesse anche del Milan, ma a quanto pare è vicino a firmare per la squadra inglese

Marco Asensio è vicino all’Aston Villa in Premier League. Il talentuoso spagnolo del Real Madrid lascerà a parametro zero le Merengues. Su di lui l’interesse anche di alcune squadre italiane come il Milan, alla ricerca di un giocatore di quelle caratteristiche per aumentare la qualità della rosa di Pioli. Sono però in corso colloqui con il suo agente, Jorge Mendes, e l’Aston Villa – qualificato alla Conference League – è pronto a mettere sul piatto un contratto di quattro anni con un ricco ingaggio.

Sandro Caramazza

