Arsenal padrone in Premier League, City in ritardo mentre crollano Liverpool e Chelsea

Arsenal padrone in Premier League, City in ritardo mentre crollano Liverpool e...

Torneo inglese che si ferma con i Gunners al primo posto con cinque punti sulla squadra di Guardiola, sorprende il Newcastle al terzo posto

Premier League che offre spunti interessanti per quanto riguarda la parte alta. Erano anni che non si vedeva l’Arsenal al primo posto con tale margine e alla ripresa gli uomini di Arteta dovranno difendere la loro posizione di vantaggio. La sconfitta di sabato con il Brentford mette in allarme il Manchester City che chiude questa prima parte al secondo posto ma attardato di cinque lunghezze rispetto alla capolista. Al terzo posto la sorpresa Newcastle che che è costretto a fermarsi sul più bello: la vittoria ottenuta sul Chelsea è la quinta consecutiva, la settima nelle ultime 8 giornate. Proprio i blues insieme al Liverpool sono la delusione di questo avvio. Squadra di Klopp a 15 punti dalla vetta, Chelsea a 16. La rivoluzione sulla panchina dei londinesi non ha portato grossi benefici. Positivo il Tottenham di Conte al quarto posto, seguito dallo United che procede tra alti e bassi senza entusiasmare, con il terremoto CR7 da gestire. Curiosità per De Zerbi sulla panchina del Brighton. Arrivederci ora a fine dicembre.

Glauco Dusso