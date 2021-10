Arriveremo mai a smettere di odiare negli stadi? Appunti sparsi sulla questione

Non solo Fiorentina-Napoli. Storie di ordinaria discriminazione, alla ricerca di soluzioni per fermare uno dei mali del calcio (e non solo del calcio)

>>> Qui l’articolo completo



“Se perdi la finale di coppa in maggio puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio, che male c’è in questo? Anzi, è piuttosto confortante, se ci pensi.” La celebre citazione da Febbre a 90 non poteva descriverla meglio. Il calcio è un mondo ciclico, mai uguale a sé stesso ma comunque prevedibile.

In un mondo sempre più annoiato, dove se va in down Whatsapp ci si sente come sperduti nel Sahara, ciclicamente fioccano le polemiche su quel che accade nelle curve. Qualche settimana fa l’addetta alla manutenzione del prato di Marassi bersagliata da cori sessisti, poi quelli razzisti a Maignan, col portiere milanista che reagisce d’orgoglio. Addirittura un caso di discriminazione verso un giocatore senza una mano (ma qui nessun insulto di mezzo, “solo” un certificato medico negato).

Adesso è il turno degli strascichi tra i viola e la banda Spalletti, là dove Kalidou Koulibaly avrebbe preso di petto un supporter viola invitandolo a “dirglielo in faccia”. Che dire: il problema del razzismo negli stadi è questione più vecchia del calcio stesso, e ancora più vecchi sono le polemiche da mercato rionale in quello spaccato di società che son le gradinate da stadio. Mondi in cui vige la legge della giungla (ma una giungla ben organizzata, con rigide gerarchie militari), dove puoi sentire epiteti e leggere abomini di ogni tipo.

Si rimane fermi, non c’è progressione perché l’animo umano, diciamocelo, è assolutamente individualista anche nelle sue logiche di branco. La logica del noi contro loro, e qualsiasi individuo -donna, gay, meridionale o settentrionale. Persino chi si occupa di disabilità non viene risparmiato dallo schifo che può partorire la mente umana, come quel “tornatene dai tuoi mostri” all’indirizzo di Astutillo Malgioglio, portiere della Lazio anni ’80 che nel tempo libero faceva volontariato.

Come affrontare la questione? Il punto è che certi fenomeni culturali (culturali tra migliaia di virgolette) sono impossibili da sradicare, proprio perché insiti nelle logiche da branco. Fa un po’ ridere sentir parlare di “cambiamento culturale” quando, nel paese delle Signorie e dei Principati, ci si scanna tra Nord e Sud, campanile est e campanile ovest. Lo stesso razzismo fa ridere -quando non fa uscir dai gangheri- proprio perché la scimmia che ti ha fatto gol oggi, un domani potrebbe segnare per la tua squadra. E tu, con la sciarpetta d’ordinanza, smetterai di infamarlo.

“Il più grande spettacolo dopo l’Heysel siamo noi, i Butei“. Ultras del Verona: goliardia o squallore?

L’ex giudice sportivo Giampaolo Tosel ha squarciato il velo di Maya sulle ipocrisie, dicendo ciò che tutti pensano e che nessuno ha coraggio ad esporre. Il razzismo c’è sempre stato, e di rimando anche le becere frasi sulle guardalinee e sugli omosessuali nel calcio.

C’è da dire che, suo malgrado, la lotta alle discriminazioni un par di zappate sui piedi se le tira. Al netto delle inginocchiate a supporto di BLM, che ormai sono uno stanco e vuoto rituale da prepartita -e che talvolta rasentano la pagliacciata-, le varie manifestazioni contro razzismo e sessismo incontrano sempre meno il favore della gente comune. Un po’ perché -leggi sopra- la casalinga di Voghera o il cinquantenne -ma anche il trentenne- da Cefalù non vogliono lezioni, un po’ perché qualcuno si erge a paladino della moralità, più che partigiano del rispetto della dignità umana.

Continua a leggere qui…

Valerio Campagnoli (Fonti Dailymotion, CalcioNapoli24, FB/Il mio viaggio a Punticiell)