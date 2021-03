Arrivano gli italiani (parte 4): Atalanta, Lazio, Roma e Milan prendetevi l’Europa

Ricomincia la settimana di Champions ed Europa League, con quattro italiane impegnate contro spagnoli, tedeschi, ucraini e inglesi



Tanto per cambiare, è nuovamente settimana europea. Per le italiane siamo arrivati all’ultima chiamata per quanto riguarda gli ottavi di finale sia di Champions che di Europa League. La prima a scendere in campo sarà l’Atalanta, che in serata proverà a fare la storia nella tana della Saeta Rubia, il Valdebebas del Real Madrid. Domani, invece, toccherà alla Lazio, con più di un piede mezzo fuori dalla competizione contro il Bayern Monaco. Giovedì, infine, Roma e Milan saranno impegnate contro Shakthar Donetsk e Manchester United per proseguire il loro cammino in Europa League, con il sogno Danzica stampato nel cuore e nella testa.

La Dea in casa della regina

Se ti chiami Atalanta e fai il migliore calcio in Italia e uno dei più belli in Europa, allora nulla è impossibile anche sei devi giocare in casa della regina d’Europa, ovvero il Real Madrid. Dopo lo 0-1 discusso dell’andata (espulsione inesistente di Freuler), la Dea si presenta a giocare contro i galacticos in Spagna a Valdebebas, nello stadio intitolato al più forte di sempre in maglia blanca ovvero Alfredo Di Stefano.

Rispetto alla gara dell’andata, il Real ritroverà gli assenti Sergio Ramos e Benzema, due pezzi da novanta e assoluti protagonisti dell’ultimo decennio madrileno. Il match sarà difficile, ma guai a dare per finita la Dea, che se in giornata può dare filo da torcere a chiunque e in qualsiasi stadio. Piccolo aneddoto positivo per gli orobici: il Real Madrid arriva da due eliminazioni consecutive dagli ottavi di Champions League contro Ajax e Manchester City.

Lazio, con onore!

L’impresa più ardua se non impossibile sarà quella della Lazio, che domani sera sarà impegnata all’Allianz Arena contro i campioni di tutto del Bayern Monaco, dopo l’1-4 rimediato all’Olimpico. Gli uomini di Inzaghi sanno che l’eliminazione è ormai ad un passo, ma guai ad uscire male e senza onore dalla tana dei bavaresi. Lo impone il prestigio della competizione, nonché del club capitolino, che dopo 13 anni è ritornato a calcare i campi più importanti d’Europa, giocando bene e con grande orgoglio (Borussia Dortmund docet).

La lupa fa tappa in Ucraina

Passando all’Europa League, sarà la Roma a scendere per prima in campo contro lo Shakthar Donetsk dopo il 3-0 dell’Olimpico. La gara dell’andata è stata giocata perfettamente dagli uomini di Fonseca, che hanno sfruttato le debolezze difensive degli ucraini per bucare addirittura tre volte la squadra del portoghese Luis Castro. Per ottenere il pass quarti di finale, adesso bisogna volare in Ucraina per gestire il risultato e non sottovalutare minimamente lo Shakthar.

Gli avversari faranno una partita molto offensiva con la grande catena brasiliana che cercherà di mettere in apprensione la difesa giallorossa, ma la squadra di Fonseca deve colpire con la qualità e la velocità dei suoi interpreti per chiudere definitivamente i giochi. La gara non sarà certamente una formalità, dunque testa alta e pedalare.

Milan, appuntamento con la storia

Da quanto tempo i tifosi rossoneri aspettavano una gara così, di quelle decisive e prestigiose, in cui si decide il passaggio del turno in una competizione europea. Il destino ha voluto ancora una volta che fosse il Manchester United l’ago della bilancia del cammino europeo del Milan, quel Manchester eliminato nel 2007 proprio dopo aver incontrato precedentemente Lille, Celtic e Stella Rossa. Un dejà vu che fa sognare i tifosi del Diavolo e che rende la gara di dopodomani ancor più speciale.

Dopo l’1-1 dell’Old Trafford, giocato praticamente con le riserve, viste le assenze di Theo Hernandez, Bennacer, Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic, l’impresa non è proprio impossibile anche perché quattro di questi (tranne Bennacer) saranno regolarmente presenti giovedì a San Siro.

Sandro Caramazza