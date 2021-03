Arrivano gli italiani (parte 3): campagne europee per Juventus, Milan e Roma

Ricomincia la settimana di Champions ed Europa League, con tre italiane impegnate contro lusitani, inglesi e ucraini

Calcio no stop. Dopo le tre giornate di Serie A in sette giorni, è il tempo di rilanciarsi verso la settimana europea, con le squadre italiane impegnate tra Champions ed Europa League. Con l’eliminazione del Napoli ai sedicesimi di finale, sono rimaste cinque le nostre rappresentanti in Europa, ovvero Juventus, Atalanta e Lazio nella Coppa delle Grandi Orecchie e Milan e Roma nella sorella del giovedì. Il “The Italian Job” a spasso per il Vecchio Continente, in questi tre giorni farà tappa rispettivamente a Torino (Juventus-Porto), Manchester (Manchester United-Milan) e Roma (Roma-Shakthar Donetsk).

La carta mister 5 palloni d’oro

L’impegno, forse, più importante di questa settimana europea tocca alla Juventus, che deve rimontare il 2-1 do Dragao per continuare il sogno Champions League e non uscire clamorosamente dopo il primo turno eliminatorio. L’impresa non sarà quella delle più semplici, sia perché i bianconeri, mai come quest’anno si sono dimostrati una squadra altalenante (vedi l’andata), che per la difficoltà nel fare gol al Porto. La squadra di Pirlo, però, ha tutte le carte in regola per sbarazzarsi dell’undici lusitano e volare verso i quarti di finale. Non solo perché, qualitativamente sia più forte, ma anche perché ha nella sua rosa Sua Maestà Cristiano Ronaldo.

Mister cinque palloni d’oro, in queste partite, si esalta come non mai (Atletico Madrid docet) e il palcoscenico della Champions League è il suo perfetto habitat naturale. All’andata, non è stato determinante, sia per demeriti personali (apparso abbastanza nervoso), che per le grandi carenze e i pochi rifornimenti dei propri compagni. Nella gara decisiva serve, dunque, il più decisivo di tutti.

Il Diavolo ritorna al teatro dei sogni

É vero i tempi di Kaká che volava sul prato verde dell’Old Trafford, mandando al bar Heinze ed Evra, appaiono molto lontani, ma questo Milan giovane e forte può finalmente ritornare a farsi rispettare anche in Europa. All’Old Trafford non sarà per niente facile, soprattutto visti i tanti infortuni (Rebic, Calhanoglu e probabilmente Ibrahimovic), ma guai a sottovalutare la meravigliosa indole europea del Diavolo. Dal sorteggio di Nyon è uscita la squadra più forte di questa competizione, che proprio nel weekend ha infranto il record di vittorie del City (21 gare con successo) per 2-0, ma i rossoneri hanno dimostrato di essere, a loro volta, una vera squadra, compatta e unita.

Il successo rimediato a Verona è frutto della caparbietà della squadra di Pioli, che seppur decimata dagli infortuni, ha avuto la capacità di vincere contro una squadra, che ha dato filo da torcere a top club come Juventus, Napoli, Atalanta e Lazio. In Inghilterra, per la sfida d’andata degli ottavi di Europa League, è necessaria una prova superlativa, ovvero una da Milan.

Roma, che ricordi lo Shakthar

L’ultima in ordine di tempo a scendere in campo in Europa, questa settimana, è proprio la Roma che giovedì sera sfiderà gli ucraini dello Shakthar Donetsk. I giallorossi, i quali hanno superato l’ostacolo Braga ai sedicesimi di finale, non hanno alcuna voglia di fermarsi, ma attenzione all’ostacolo Shakthar, una delle squadre più forti di questa Europa League. La formazione ucraina, lo scorso anno, è arrivata fino in semifinale, venendo battuta dall’Inter per 5-0 (rivincita ottenuta proprio quest’anno con l’eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri). Il mix ucraino-verde oro, però, sarà una brutta gatta da pelare per mister Fonseca, il quale conosce molto bene l’ambiente, avendo allenato da quella parti per tre anni.

Dolci ricordi, però riaffiorano ai tifosi giallorossi quando si parla di Shakthar Donetsk, poiché la mente ritorna a quel 13 marzo 2018, quando l’1-0 firmato da Dzeko permise alla Lupa di rimontare il 2-1 di Donetsk, volando ai quarti di finale di Champions League. Edizione quella conclusasi in semifinale contro il Liverpool, dopo aver eliminato nel doppio confronto il Barcellona ai quarti. La storia si sa, a volte si ripete, stavolta, però, sarebbe meglio che finisse un pizzico più in là.

Sandro Caramazza