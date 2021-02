Arrivano gli italiani (Parte 2): Lazio, Atalanta, Napoli, Roma e Milan in versione Europa

Ricomincia la settimana di Champions ed Europa League, con ben cinque italiane impegnate contro iberici, tedeschi e balcanici

Smaltito il lungo weekend di Serie A, è il tempo di rilanciarsi nuovamente in campo europeo, per i tre giorni di Champions ed Europa League. Rispetto ad una settimana fa, quando le squadre italiane impegnate in giro per il Vecchio Continente erano quattro, da oggi martedì 23 a giovedì 25 febbraio, invece, saranno di scena ben cinque squadre col tricolore stampato sul petto: Lazio e Atalanta in Champions League; Napoli, Roma e Milan in Europa League. Come arrivano le avversarie?

L’aquila contro i campioni del mondo

La prima squadra nostrana a scendere in campo sarà la Lazio, che questa sera avrà l’impegno più ostico della sua storia recente: ovvero il Bayern Monaco campione del mondo e di tutto. I bavaresi hanno stravinto il proprio girone eliminatorio con ben 16 punti all’attivo e staccando di ben sette lunghezze l’Atletico Madrid secondo. A chiudere il gruppo A ci hanno pensato, poi, il Salisburgo finito terzo e la Lokomotiv Mosca, che ha chiuso come ultima.

La squadra di Flick ha vissuto un 2020 da sogno, conquistando il famoso triplete e ha aperto il nuovo anno con la vittoria del Mondiale per Club. In campionato, nonostante gli ultimi due passi falsi contro Arminia Bielefeld (pareggio) ed Eintracht Francoforte (sconfitta), guarda tutti dall’alto verso il basso a quota 49 punti. Guai, però, a sottovalutare la Lazio, che dopo 13 anni di astinenza ha raggiunto la Champions League, passando il proprio girone F da seconda alle spalle del Borussia Dortmund e davanti a Brugge e Zenit.

I Galacticos vanno dal dentista

Appuntamento con la storia per l’Atalanta, che dopo i fasti dello scorso anno, vuole assolutamente riconfermarsi, per continuare il suo straordinario percorso di crescita europea. Gli orobici avranno di fronte, però, la regina della competizione: il Real Madrid, che detiene in bacheca per 13 Champions League. I campioni di Spagna in carica hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale dopo aver superato da primi il rispetto girone B, davanti a Borussia Monchengladbach, Shakthar Donetsk e Inter.

Nonostante la meravigliosa tradizione europea dei Blancos, per l’Atalanta l’impresa è possibile, sia perché la squadra di Gasperini gioca un calcio spettacolare e decisamente ostico (Guardiola docet), che per le tantissime e pesanti assenze degli spagnoli, che dovranno fare a meno di ben nove giocatori, quali: Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Valverde, Militao, Odriozola, Marcelo, Rodrygo e per ultimo l’attaccante francese Benzema.

Azzurri a caccia della rimonta

Tra tutte le squadre impegnate in Europa, quella messa peggio è sicuramente il Napoli, che giovedì dovrà rimontare ben due gol agli spagnoli del Granada. Impresa assolutamente ardua per i ragazzi di Gattuso, decimati dagli infortuni e incapaci all’andata di rendersi realmente pericolosi dalle parti avversarie.

Nonostante la grande gara disputata al Los Carmenes, gli andalusi sono comunque una squadra non invulnerabile e assolutamente giocabile e battibile. Lo dicono i numeri, dal momento che, la squadra di Martinez è quella che ha subito più in reti in Liga (41), nonché quella che ha segnato di meno tra le prime 10 della classe. Inoltre, a parte la vittoria dell’andata e i due successi in Coppa del Rey tra il 17 e il 28 gennaio, gli andalusi non vincono in campionato dallo scorso 12 gennaio (Granada-Osasuna 2-0).

Roma, gestisci e vai agli ottavi

Dall’altro lato, la squadra italiana messa meglio è, invece, la Roma che nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ha battuto il Braga per 2-0. I capitolini, quindi, hanno quasi un piede e mezzo verso gli ottavi di finale della competizione, mai a guai a prendere sotto gamba la gara dell’Olimpico.

I portoghesi sono, infatti, una squadra ben organizzata e attenta, che nelle ultime 10 uscite, ha trovato due sole sconfitte (Roma e Sporting Lisbona, lo scorso 23 gennaio in finale di Coppa di Lega), sei vittorie e due pareggi. Il Braga, dunque, appare una squadra in salute, che nell’ultimo turno ha dato quattro gol al Tondela ed in classifica si trova terza a quota 43 punti. Attenzione, inoltre, all’emergenza difensiva dei giallorossi, che giocheranno con una difesa rivoluzionata, a causa dei stop contemporanei di Smalling, Ibanez, Kumbulla e Cristante.

Il Diavolo contro il Drago, parte 2

La sconfitta nel Derby di Milano brucia ancora, ma non è il tempo di piangersi addosso, perché giovedì arriva a San Siro il “Drago Deki” Stankovic con la sua Stella Rossa. Dopo il 2-2 di Belgrado, il Milan è chiamato al passaggio del turno e ha due risultati su tre (vittoria o pareggio con meno di due gol a testa).

Attenzione, però, ai serbi che non perdono una gara addirittura dallo scorso 22 ottobre, quando capitolarono sul campo dell’Hoffenheim. Da lì in avanti, sono arrivati quattro pareggi e 18 vittorie. In classifica, la squadra di Stankovic domina con 62 punti e si trova a +6 dal Partizan secondo, ma con una gara ancora da giocare. Spaventosi i numeri in Superliga, visto che in 21 partite, la Stella Rossa ha vinto 20 volte, pareggiandone due e non ottenendo nessuna sconfitta.

Sandro Caramazza