Arrivano gli italiani: Juventus, Roma, Milan e Napoli a spasso per l’Europa

Inizia la settimana di Champions ed Europa League, con ben quattro italiane impegnate tra penisola iberica e Balcani

Dopo due mesi di astinenza, ritorna il grande spettacolo del calcio europeo, con gli ottavi di finale di Champions League e i sedicesimi di Europa League. In campo ben quattro italiane, ovvero Juventus, Roma, Milan e Napoli, peraltro tutte impegnate fuori dalle mura amiche tra penisola iberica e Balcani.

Ronaldo ritorna (quasi) a casa

La prima squadra nostrana a scendere in campo sarà la Juventus, che domani dovrà vedersela contro il Porto nell’ottavo di finale d’andata di Champions League. I bianconeri sono alla ricerca della continuità europea, dopo l’ottimo percorso effettuato durante i gironi, con la vittoria a Barcellona per 3-0 e il conseguente ottenimento del primo posto in graduatoria. Ronaldo torna quasi a casa, a circa 314 km di distanza dalla sua Lisbona, dov’è cresciuto calcisticamente. Attenzione al Porto dell’ex Lazio e Inter, Sergio Coincecao, reduce da quattro pareggi consecutivi e dal -10 in classifica rispetto allo Sporting Lisbona capolista. Bene, però, in Champions i campioni di Portogallo in carica, avendo passato il proprio girone come secondi classificati alle spalle del Manchester City e davanti a Olympiakos e Marsiglia.

Fonseca contro la sua ex

Dopo la buona prima fase di Europa League, con la conquista di 13 punti in sei partite, a fronte di un girone con un coefficiente di difficoltà abbastanza basso (Young Boys, Cluj e CSKA Sofia le altre squadre), la Roma dovrà sfidare ai sedicesimi di finale il Braga. Sarà una gara particolare per il tecnico giallorosso Fonseca, che ha già allenato la squadra portoghese durante la stagione 2015/16, riuscendo a vincere una Taca de Portugal contro il Porto ai calci di rigore. Il Braga, che è arrivato secondo nel proprio girone G di EL, alle spalle del Leicester e davanti a Zorya e AEK Atene, si trova al terzo posto in campionato ad una sola lunghezza dal Porto secondo.

Milan guai a sottovalutare Deki

Operazione dimenticare La Spezia e non pensare al Derby, per il Milan di Pioli, che giovedì sarà impegnato al Maracanà di Belgrado nei sedicesimi di finale d’andata contro la Stella Rossa. Dopo l’ottimo girone eliminatorio, chiuso da primi davanti a Lille, Sparta Praga e Celtic, i rossoneri sono chiamati a confermarsi in Europa. Attenzione a non sottovalutare l’ostacolo Stella Rossa, arrivata a questa fase della competizione da seconda classificata alle spalle dell’Hoffenheim. In terra balcanica, la squadra dell’ex leggenda interista Stankovic non perde una gara dal 22 ottobre, riuscendo a conquistare quattro pareggi e 17 vittorie. Piccola curiosità: tra i serbi, giocano gli italiani Falcinelli e Falco.

Un Napoli decimato alla volta dell’Andalusia

L’ultima italiana a scendere in campo internazionale sarà il Napoli, che alle 21:00 di giovedì sarà ospite a Los Carmenes in casa del Granada. Gli azzurri, reduci dal primo posto ottenuto nel proprio gruppo F, arrivano con l’orgoglio decisamente elevato dopo la vittoria contro la Juventus, ma con delle condizioni fisiche piuttosto precarie, visto che alla banda di Gattuso mancheranno ben nove giocatori. L’ultimo della lista è Andrea Petagna, il quale costringerà il non ancora 100% Osimhen alla terza gara da titolare nel giro di sette giorni. Dall’altro lato, c’è un Granada, reduce da tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte nelle ultime 10 gare tra Liga e Coppa del Rey. In Europa, però, i ragazzi di Martinez hanno ottenuto un buon secondo posto nel gruppo E alle spalle del PSV e davanti il PAOK e l’Omonia Nicosia.

Fonte foto: fanpage; quotidiano.net; SOS Fanta; Virgilio.it

Sandro Caramazza