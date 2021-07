Arriva il Balotelli turco: All’Adana Demirspor sarà rinascita o ancora “Balotellate”…

Super Mario vola in Turchia con una squadra neopromossa. L’ennesima squadra di un giocatore potenzialmente straordinario

Dopo il Super Mario milanese, inglese, francese, bresciano e monzese, ecco l’ultima tappa della carriera di Mario Balotelli, i turchi dell’Adana Demirspor. A quasi 31 anni suonati, il vecchio enfant prodige del calcio italiano riparte dalla Turchia e precisamente da Adana, comune metropolitano turco anticamente denominato Antiochia di Cilicia. A parte le storiche e suggestive discendenze ottomane, calcisticamente parlando la nuova squadra di Super Mario non farà di certo brillare gli occhi e rimbombare le orecchie quando viene nominata. Si tratta, infatti, di una squadra neopromossa nel massimo campionato turco della Super Lig, che annovera al proprio interno anche un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Gokhan Inler.

Rinascita o ancora “Balotellate”?

Con “Balotellata” si intende un gesto, comportamento, trovata, tipici del calciatore Mario Balotelli (fonte Treccani). In effetti, a parte il periodo a Monza (sfortunato per i troppi guai fisici), questo termine è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica del giocatore italiano. Dalla maglia lanciata a terra dopo il leggendario 3-1 di Inter-Barcellona, ai vari “incidenti” di Manchester (ballerine e freccette), fino ai soldi dati ad un ragazzo napoletano per buttarsi in mare con un motorino, le famose “Balotellate” hanno certamente contraddistinto la carriera di uno degli attaccanti, potenzialmente, più bravi sul panorama europeo. In Turchia, arriverà l’ennesima “balotellata” o la rinascita” che, a detta sua, lo potrebbe rimettere in gareggiata per il Mondiale in Qatar del 2022?

I numeri di Super Mario

Quando si parla di Balotelli, infatti, una bella ripassatina ai numeri è sempre giusta farla. Poiché, senza le famose “balotellate”, probabilmente oggi saremmo a parlare di un Balotelli condottiero in Nazionale e con un paio di trofei individuali messi in bacheca. Ad oggi, infatti, i gol in carriera di Super Mario sono 157, distribuiti tra Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia e Monza. La maggior parte di pregevole fattura e siglati anche con una certa regolarità (molto fluttuante).

Basti pensare che, a parte le esperienze di Liverpool e Brescia, la media gol/partite giocate è perfettamente equilibrata: 76 gettoni a Nizza, conditi da 43 gol; 80 presenze al Manchester City con 30 gol fatti; 13 partite di Serie A nei primi quattro mesi di Milan e 12 gol realizzati; 14 reti in 36 presenze con l’Italia. Numeri che ci dicono di un giocatore, straordinario quando testa e piedi sono perfettamente compatibili, fenomeno che nella carriera di Super Mario, purtroppo, è accaduto poche volte.

Fonte foto: Calciomercato.it

Sandro Caramazza