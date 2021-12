Arrestato Massimo Ferrero per bancarotta e altri reati, Sampdoria non coinvolta

Il fatto è successo stamattina, ambiente blucerchiato comunque turbato dall’accaduto visto che sono arrivate anche le dimissioni da presidente della società

La settimana che conduce al derby della Lanterna non inizia bene per la Sampdoria. Questa mattina il presidente Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per il fallimento di quattro società riguardanti i settori alberghiero e cinematografico con sede in Calabria, più precisamente in provincia di Cosenza. Tutto questo risalirebbe a quattro anni fa. Agli arresti domiciliari, inoltre, la figlia Vanessa e un nipote. Arresto anche per l’autista del patron doriano. Le accuse sono di bancarotta e reati societari. Nella vicenda, comunque, non è coinvolta in nessun modo la società blucerchiata che di certo non può rimanere indifferente davanti all’accaduto. Ferrero, tra l’altro, ha presentato le sue dimissioni da presidente della Samp.

Passa in secondo piano dopo questa notizia anche il discorso riguardante l’allenatore della squadra. D’Aversa con tutta probabilità si giocherà le sue ultime carte nella stracittadina di venerdì poi si valuteranno le diverse situazioni in ballo.

Glauco Dusso