Armand Laurentié: l’oro di Reggio Emilia

L’esterno francese sta trascinando il Sassuolo alla salvezza ed è già finito sotto la lente di diverse grandi squadre del nostro campionato

A volte, nei momenti di estrema difficoltà, la differenza la fa chi non ti aspetti che possa farla. Il Sassuolo in estate ha perso Scamacca e Raspadori, era ad un passo dal vendere anche Frattesi, e nonostante sia riuscito a trattenere Berardi ne ha poi dovuto fare a meno a causa degli infortuni che l’hanno colpito. I neroverdi, privi dei loro uomini migliori, hanno navigato per mesi nelle parti basse della classifica, in netta controtendenza con quanto visto nelle ultime stagioni. Ora, ne stanno uscendo, ed il merito è soprattutto di un semi-sconosciuto ragazzo francese arrivato sulla sirena dell’ultima sessione di calciomercato: Armand Laurentiè.

Il giocatore francese, classe 1998, è letteralmente esploso in questa seconda parte di stagione, arrivando a quota 7 gol e 6 assist in campionato. Dionisi l’ha aspettato, protetto e valorizzato, concedendogli il tempo necessario per adattarsi al contesto tattico della Serie A. Laurentié cresce calcisticamente nelle giovanili del Rennes, con cui esordisce in prima squadra nel 2016, a 18 anni circa. Nel 2019, dopo una breve parentesi all’Orleans, passa al Lorient,dove si consacra al pubblico della Ligue 1 collezionando 12 gol in 68 presenze nelle varie competizioni. E’ un talento ancora acerbo, ma le potenzialità si intravedono. La sua tecnica in velocità, combinata all’abilità nell’uno contro uno, colpiscono i dirigenti del Sassuolo, che lo strappano al Lorient per la cifra di 10 milioni di euro più 2 di bonus proprio nell’ultimo giorno di agosto del 2022. L’intento è quello di rimpiazzare Scamacca e Raspadori, ceduti in estate, nonché di aumentare l’imprevedibilità dell’attacco neroverde. L’inizio è difficile, sia per Laurentié che per il resto della squadra. Scarseggiano i punti, i gol e le vittorie, complici anche i ripetuti infortuni di Berardi ed il pessimo rendimento difensivo, anche l’esterno francese fatica ad imporsi, è più fumo che arrosto e molto spesso le sue giocate sono fini a se stesse. Alla ripresa del campionato dopo il mondiale, invece, le cose iniziano progressivamente a cambiare: Laurentié acquista concretezza, dialoga di più con i compagni e migliora anche in fase di finalizzazione. Va in gol contro il Milan, l’Atalanta, la Cremonese ed in ultimo la Roma (con una doppietta), cinque delle sue sette reti in Serie A sono state realizzate nell’ultimo mese e mezzo. Sotto il profilo degli assist e delle occasioni create, Armand risulta il migliore del Sassuolo, trascinandolo fuori dalla zona retrocessione. Non è un caso che la stagione degli emiliani abbia svoltato nello stesso momento in cui ha svoltato la sua.

Ora che la salvezza è vicina, Dionisi ed i tifosi neroverdi se lo godono, ma l’altro lato della medaglia dell’esplosione di Laurentié è costituito dal crescente interesse delle altre squadre per il giocatore francese. Alcuni rumors parlano di club del calibro di Napoli, Milan e Juventus già alla finestra per acquistarlo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ancora non c’è un prezzo ufficiale, l’impressione però è che il Sassuolo possa realizzare con lui un’altra importante plusvalenza.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)