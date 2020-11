Argentina-Inghilterra 1986: la consacrazione di Maradona

Questo match verrà ricordato per sempre come quello che spianò la strada per la vittoria finale del Mondiale in Messico da parte dell’albiceleste del Pibe de Oro

Nel celebrare l’eterna leggenda di Diego Armando Maradona non si può non ricordare la partita più iconica della storia del calcio, quella che lo consacrò come il migliore al mondo e che spianò la strada per il successo della sua Argentina nel Mondiale messicano del 1986. Dopo aver superato rispettivamente Uruguay e Paraguay, Argentina e Inghilterra si ritrovano allo stadio Azteca di Cittò del Messico per i quarti di finale.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa sale in cattedra il fenomeno argentino che nel giro di quattro minuti realizza due reti che entrano nella storia: il gol più contestato, siglato con la mano, e il gol più bello, realizzato superando in dribbling mezza squadra avversaria partendo da centrocampo.

Andiamo con ordine, minuto cinquantuno: il centrocampista inglese Hodge, nel tentativo di spazzare, alza un pallone pericoloso verso il proprio portiere, Maradona si avventa a duello con l’estremo difensore Shilton, molto più alto di lui, e lo anticipa colpendo il pallone con il pugno della mano sinistra. L’arbitro e l’assistente tra le proteste vibranti dei giocatori inglesi convalidano la rete e gli argentini esultano per il vantaggio. Da quel gol non passano neanche cinque minuti e Maradona sigla la doppietta, realizzando quello che verrà per sempre ricordato come “il gol del secolo”. El diez riceve palla poco prima del cerchio di centrocampo e si fa sessanta metri di corsa col pallone sempre incollato ai piedi, dribblando in serie mezza Inghilterra e battendo il portiere Shiton, anche lui saltato da Maradona che deposita in rete a porta sguarnita. Un gol storico, indimenticabile che consente alla Albiceleste di avere la meglio sull’Inghilterra con il punteggio finale di 2-1 con la rete inglese segnata da Gary Lineker.

Questa partita spiana di fatto la strada nel Mondiale alla selezione guidata da Carlos Bilardo che elimina il Belgio in semifinale, con doppietta di Maradona, e si aggiudica la Coppa del Mondo battendo in finale la Germania Ovest per 3-2.

Un match memorabile che ha consacrato la grandezza di Diego Armando Maradona, capace di trascinare un’intera nazione verso un trionfo indimenticabile.

Fonte foto: napolicalciolive.com

Alessandro Fornetti