Argentina, festa grande a Buenos Aires: delirio per Messi e compagni

I campioni del Mondo sono rientrati in patria per festeggiare la vittoria del Mondiale con la propria gente. Migliaia di persone si sono riversate in strada tra le vie della capitale. Celebrazioni che hanno interessato al contempo anche gli sconfitti della Francia, con oltre 50 Mila persone a ringraziare Mbappe e compagni per il grande torneo disputato. Proprio quella Nazionale che dice addio, probabilmente senza troppo rammarico, a Karim Benzema, il quale ha chiuso la sua esperienza non idilliaca con Les Bleus

L’Argentina campione del Mondo è sbarcata a Buenos Aires. Fiumi di persone in strada per salutare i propri eroi arrivati dal Qatar, con scalo anche da Roma. Per Messi e compagni un’accoglienza da brividi. La stessa federazione argentina ha esortato la gente a festeggiare ma con attenzione, senza rischi e pericoli in modo da evitare possibili incidenti malauguranti. Il presidente della Nazione, Fernandez, ha inoltre proclamato per oggi festa nazionale. Tanti i momenti iconici: fra tutti la foto di Messi al letto con la Coppa del Mondo.

Fonti foto: RaiNews.it; Gazzetta.it

Sandro Caramazza