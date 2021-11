Argentina-Brasile: Neymar out, Messi c’è

Questa notte (00.30 italiane) andrà in scena la grande classica del Sudamerica tra Albiceleste e Seleçao. Non ci sarà però la sfida tra i due fuoriclasse del PSG

Argentina-Brasile è e rimarrà una delle partite più affascinanti nel panorama calcistico. Sia che si tratti di amichevole che di coppa del Mondo, la Classica è sempre la Classica. Tantomeno questa notte (ore 00.30 italiane) con l’Albiceleste ancora a caccia del pass verso Qatar 2022 (Brasile già qualificato). In vista del match di San Juan, non sarà possibile assistere però al grande duello ‘parigino’ tra Lionel Messi e Neymar Junior. Il fuoriclasse brasiliano, infatti, sarà costretto a dare forfait per per un problema alla coscia. Le stelle, tuttavia, non mancheranno con Leo Messi a guidare la talentuosissima Seleccion dei vari Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Rodrigo De Paul. Dall’altro lato, occhio alla tecnica sopraffina di Vinicius Junior, Coutinho e Paquetá.

Sandro Caramazza