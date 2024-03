Arbitri, un weekend da dimenticare

Tempo di lettura 2 minuti

Tante polemiche in questa giornata in campionato con diverse gare influenzate in negativo

La ventisettesima giornata di campionato non è stata certo felice per la categoria arbitrale; se già nei mesi passati c’era un malcontento generale tra società e tifosi, in questo turno ben tre partite hanno creato infinite polemiche. Il designatore arbitrale Rocchi ha infatti fermato gli arbitri Di Bello di Lazio-Milan, Marchetti di Torino-Fiorentina e Ayroldi di Inter-Genoa tutti colpevoli di decisioni frettolose o errate in un clima che si fa sempre più teso. I direttori di gara svolgono da sempre un ruolo difficile, sotto la lente d’ingrandimento di tutti e con poca gratificazione generale; se infatti dirigono bene un match se ne parlerà poco ed a prendersi le copertine dei giornali saranno sempre i giocatori in campo, mentre se commettono un errore saranno al centro di grandi polemiche per settimane, con società e tifosi pronti a chiedere cambiamenti e riforme nel sistema arbitrale. Però è altrettanto vero che gli errori alcune volte sono molto difficili da spiegare, ed anche in Open Var, la trasmissione della domenica dove si ascoltano gli audio dei colloqui tra arbitro e sala Var, spesso si tendono a giustificare gli arbitri anche davanti ad immagini chiare. L’arbitro Di Bello, protagonista in Lazio-Milan perde totalmente il controllo del match iniziando ad estrarre cartellini in serie fino alle espulsioni di Marusic e Guendouzi entrambe assolutamente eccessive, anche Marchetti in Torino-Fiorentina esagera nel rosso a Ricci prendendo una decisione frettolosa che obbliga i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Infine per chiudere una giornata nera Ayroldi in Inter-Genoa assegna un rigore inesistente all’Inter nonostante il richiamo all’On field review da parte del Var. La sensazione che danno alcuni fischietti è quella di non essere molto sereni in campo e spesso di non capire il momento di partita che si sta attraversando; i calciatori chiaramente non sono sempre innocenti e spesso vanno sopra le righe, però un arbitro dovrebbe mantenere il controllo e non farsi trasportare nel clima teso di un match importante. Una soluzione per far diminuire le polemiche potrebbe essere un migliore utilizzo del Var andando a codificare nel regolamento alcune dinamiche di campo, cosicché venga presa la stessa decisione da un diverso arbitro per due episodi molto simili.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti